Projeto criado pela Prefeitura de Jaguariúna é considerado o melhor do Estado de São Paulo

Os jovens interessados em fazer os cursos gratuitos do Novotec Expresso ganharam mais tempo para realizar suas inscrições, que foram prorrogadas até o dia 15 de agosto. Jaguariúna é uma das cidades contempladas com os cursos do programa do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Jaguariúna, Polo de Transformação e Inovação Digital do Circuito das Águas e o Grupo UniEduK.

Os cursos são voltados para jovens de 14 a 24 anos, preferencialmente vindos de escolas públicas, e têm o objetivo de oferecer a capacitação ao mercado de trabalho. Os jovens de Jaguariúna podem se inscrever em dois cursos: Introdução a Banco de Dados e Excel Aplicado à Área Administrativa.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Novotec (www.novotec.sp.gov.br). Os cursos são semipresenciais e as aulas ministradas no Campus II da UniEduk, que fica na Rodovia Dr. Governador Adhemar Pereira de Barros, s/nº, no bairro Tanquinho Velho, em Jaguariúna.