Programa Jaguariúna Solidária entrega doações no Florianópolis

OK Coworking de Jaguariúna traz consultora especialista em gestão de negócios para abordar estratégias na solução de desafios

Um ponto em comum para qualquer empreendimento, seja ele micro, pequeno, médio ou grande, é a necessidade de encontrar soluções criativas e de baixo custo para as situações do dia a dia que desafiam seus gestores. A maneira como esses obstáculos são contornados pode ser o fator determinante entre prosperar e seguir adiante mais preparado e fortalecido ou sucumbir às dificuldades inevitáveis do caminho.

Para lançar luz sobre este tema fascinante do universo do empreendedorismo, o espaço OK Coworking, de Jaguariúna, promove nesta quinta-feira, 11, às 18h, uma roda de conversa que terá a participação especial da consultora especialista em gestão de negócios, Rose Alcântara, que há mais de 20 anos atua no apoio e direcionamento às micro, pequenas e médias empresas.

A abordagem central que ela fará será em torno de estratégias criativas visando a solução de desafios no cotidiano dos negócios. “No mundo do empreendedorismo, é muito comum nos depararmos com desafios para os quais é difícil achar soluções criativas e inovadoras, encontrar alternativas dentro de um orçamento enxuto, ou voltar nosso olhar para inovações tecnológicas e não tecnológicas de forma desmistificada. Será que as soluções que procuramos não podem ser mais simples do que imaginamos?”, questiona.

Para ela, as trocas de experiências e conexões estabelecidas entre as pessoas são um ponto chave nessa busca constante. “Geramos oportunidades de inspiração quando nos dispomos a reservar um tempo para observar nossos negócios e voltamos nosso olhar para o compartilhamento”, explica.

Quem quiser ouvir algumas vivências e lições práticas sobre este tema, conectando-se com as experiências e o conhecimento acumulados ao longo da trajetória da consultora Rose Alcântara, a inscrição para a participação na roda de conversa dentro do espaço OK Coworking pode ser feita pelo link: https://www.sympla.com.br/estrategias-criativas-para-solucao-de-desafios__1954397.

O espaço OK Coworking fica localizado na Rua Mato Grosso, 142, Bairro Frazatto, em Jaguariúna.

