Prefeitura de Jaguariúna inicia reforma no Cemitério

Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Jaguariúna realizaram as pré-conferências de assistência social com as famílias de cada território para levantar propostas pelos usuários que serão debatidas na 10ª edição da Conferência Municipal de Assistência Social, que acontece no dia 16 de junho. As propostas visam o aprimoramento da política de Assistência Social no âmbito municipal, estadual e federal.

A conferência possibilita a participação social por meio de debate que discute e avalia as ações e políticas públicas, além da definição das prioridades para a Assistência Social nos próximos anos.

A 10ª Conferência Municipal de Assistência Social será realizada no dia 16 de junho, às 8h, no Campus 1 da UniFAJ. O evento será aberto ao público e abordará cinco eixos de discussão, tendo como tema central a “Reconstrução do SUAS”, o Sistema Único de Assistência Social.

Os eixos de discussão foram divididos e cada Cras debateu um tema com seus usuários abrangendo dessa forma a totalidade das discussões nas pré-conferências.

Cras Centro – eixos 1 e 5

Cras Florianópolis – eixo 2

Cras Nassif – eixo 3

Cras Cruzeiro do Sul – eixo 4

Confira os 5 eixos de discussão:

1 – Financiamento: Financiamento e orçamento de natureza obrigatória, como instrumento para uma gestão de compromisso e responsabilidades dos entes federativos para garantia dos direitos socioassistenciais, contemplando as especificidades regionais do país;

2 – Controle social: Qualificação e estruturação das instâncias de controle social com diretrizes democráticas e participativas;

3 – Articulação entre os segmentos: Como potencializar a participação social no SUAS?

4 – Serviços, programas e projetos: Universalização do acesso e a integração das ofertas dos serviços e direitos no SUAS;

5 – Benefícios e transferência de renda: A importância dos benefícios socioassistenciais e o direito a garantia de renda como proteção social na reconfiguração do SUAS.

