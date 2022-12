Prefeitura de Jaguariúna abre nesta sexta inscrições para o ProUni municipal

Além das tradicionais flores e plantas típicas do Natal, os acessórios se destacam oferecendo ao consumidor final ideias e materiais fáceis de trabalhar, para que todos possam fazer seus próprios arranjos, inovando na decoração da casa

Festa mais esperada pelas famílias, que se reúnem para celebrar, trocar presentes e compartilhar a ceia, o Natal é uma data também muito aguardada pelo CEAFLOR. Mercado de flores, plantas, acessórios e itens de decoração, localizado na região de Holambra, o CEAFLOR apresenta, por meio das 450 empresas instaladas em seu complexo comercial, uma enorme variedade de produtos para tornar esse momento mágico ainda mais especial, com três dias na semana dedicados ao varejo. Em volume, comparada a 2021, a oferta das tradicionais flores e plantas do Natal se manteve estável, mas alguns comerciantes de acessórios investiram em novidades e ampliaram a oferta em cerca de 15%.

O produtor de poinsétias, Paulo Fujiwara, conta que em 2021 já tinha voltado ao nível de produção anterior à pandemia, mas as vendas ficaram aquém do esperado. Por esse motivo, em 2022, ele manteve os mesmos volume e preço do ano anterior, já que não foi possível repassar a alta de alguns insumos. Para a poinsétia pote 15, o preço segue R$ 12,50 e para o pote 10, R$ 6,25.

Nos acessórios, além da diversidade dos itens natalinos tradicionais, há também uma grande oferta de novos produtos, como cachepôs, presépios e mimos para presentear. Vitor Baldasso, da Decoradora Primavera, investiu em novidades e ampliou a oferta dos produtos em 15%, trazendo ao mercado peças especiais para a data que são muito fáceis de combinar com flores e plantas, permitindo ao consumidor final ousar na criatividade na hora de decorar a sua casa para as festas de final de ano.

LEIA TAMBÉM:

“Como entre as peças há as de cerâmica, é possível plantar diretamente nos vasos decorados, permitindo o cultivo permanente da flor ou planta preferida”, complementa Vitor.

Assim, além dos consagrados produtos natalinos, caso das poinsétias, dos antúrios e demais flores vermelhas, das tuias holandesas e pinheiros, a diversidade de itens oferecidos traz opções aos outros símbolos do Natal, como árvores artificiais de tamanhos variados, enfeitadas de bolas, laços e pisca-pisca; guirlandas, presépios, bonecos de neve, Papai Noel em tamanhos variados, pinhos, velas, flores desidratadas e muitas embalagens para presentes e objetos de decoração, como cachepôs e arranjos de mesa.

Uma importante vantagem é que toda a gama de produtos ofertados está reunida no mesmo espaço físico, facilitando a criatividade, com o conforto da pronta entrega. Outro ganho é a possibilidade de negociar diretamente com o produtor ou comerciante, sem intermediações, o que garante sempre o melhor preço.

Neste período que antecede as festas de final de ano, o CEAFLOR está dedicado em dispor de três datas semanais para atender diretamente o consumidor final. A venda de flores de corte, flores envasadas, plantas ornamentais, acessórios e itens de decoração, em especial de temática natalina, se dá com exclusividade ao varejo, às quintas e sextas, das 7h às 16h, e aos sábados, das 8h às 13h, com total tranquilidade, segurança e estacionamento grátis.

De acordo com o presidente, Antonio Carlos Rodrigues, mesmo com sua forte atuação atacadista, o CEAFLOR optou por dar mais uma vez ao varejo, em especial ao consumidor final que vive na Região Metropolitana de Campinas (RMC), acesso à enorme variedade de produtos natalinos. A iniciativa é sob medida para quem quer ornamentar a casa para as Festas de Final de Ano, seja enfeitando varandas ou decorando áreas de convívio e lazer, quintais e jardins.

“Estamos prontos para receber o consumidor final com produtos para todos os gostos”, afirma o presidente, explicando que as pessoas que gostam de decorar a casa para o Natal e Réveillon, apreciam cultivar diferentes espécies de flores e plantas ou desejam criar projetos de paisagismo e jardinagem em quintais e varandas tenham a oportunidade de visitar este grande mercado e conhecer a completa infraestrutura oferecida.

O CEAFLOR está localizado na Rodovia Prefeito Aziz Lian (SP 107), km 29,3, Borda da Mata, em Jaguariúna – SP. As vendas ao consumidor final acontecem às segundas e quartas feiras, das 11h às 16h, terça, quintas e sextas-feiras, das 7h às16h, e aos sábados, das 8h às 13h.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui