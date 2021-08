Prefeitura de Holambra realiza audiência pública de apresentação do Plano Plurianual nesta quinta-feira, 19

Holambra recebeu novos lotes da vacina contra a Covid-19 e abriu nesta terça-feira, 10 , o agendamento online para vacinação de moradores com idade igual ou superior a 18 anos. O sistema deve ser acessado a partir das 8h por meio do Portal do Governo, em www.holambra.sp.gov.br. A imunização será realizada nos dias 11 e 12 de agosto, no Salão da Terceira Idade.

Para agilizar o atendimento, o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, recomenda que após o agendamento o morador realize o pré-cadastro no portal VacinaJá (www.vacinaja.sp.gov.br), do Governo do Estado. A dose será aplicada mediante apresentação de documento oficial com foto, Cartão Cidadão e protocolo gerado no momento do agendamento. Ele diz ainda que, para evitar aglomerações, a orientação é de que todos respeitem o horário, cheguem com, no máximo, 10 minutos de antecedência e só levem acompanhante se for realmente necessário.

2ª dose

Moradores que possuem a segunda dose programada para os dias 11 e 12 de agosto devem se dirigir ao Salão da Terceira Idade das 8h às 12h e entre 13h e 15h. Neste caso, não é necessário realizar agendamento. Basta ir ao local com o comprovante de vacinação, documento oficial com foto e Cartão Cidadão.