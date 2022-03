Prefeitura de Artur Nogueira recebe doação de 500 cestas básicas do Estado

Projeto “Planeta Água em Cena 4” faz quatro apresentações gratuitas nos dias 03 e 04 de março em Artur Nogueira

Buscando incentivar a preservação do meio ambiente com o público infantil através de arte e literatura, o projeto “Planeta Água em Cena 4” chega a Artur Nogueira no mês de março. A peça conta a história de Pinguinho, um pinguim alegre e muito curioso que um dia se depara com a falta de água na sua casa. Para aprender mais sobre a importância desse elemento para os seres vivos, Pinguinho conta com a ajuda e conhecimento de seu avô, o Vovô Pingão, e de muitos outros amigos.

As apresentações de “Planeta Água em Cena 4” acontecem em duas sessões por dia, às 10h30 e às 14h30. No dia 03, será na EMEF “Francisco Cardona”, no bairro Jardim Ouro Branco, e no dia 04, na EMEF “Edmo Wilson Cardoso”, no Jardim Blumenau. Totalmente gratuita, a peça é cativante e interativa, convidando os participantes a elaborar soluções para o consumo de água sem desperdício, com atitudes responsáveis e sustentáveis.

No dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água, data criada pela Organização das Nações Unidas em 1992 com o objetivo de ampliar a discussão sobre o tema. A água cobre cerca de 70% da Terra, e é essencial para todas as formas de vida no nosso planeta. Apesar da grande quantidade, menos de 2% dessa água é própria para nosso consumo, e por isso é fundamental aprender desde pequenos como preservar e consumir com consciência esse recurso natural.

‘Planeta Água em Cena 4’ é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura e realizado pelo Ministério do Turismo via Secretaria Especial de Cultura. O projeto é uma produção da Incentivar, e em Artur Nogueira conta com patrocínio da Kurita.

O compromisso da KURITA é de oferecer às crianças a oportunidade de viver em harmonia com o meio ambiente. Com esse projeto, esperamos transformar crianças em multiplicadores de conhecimentos, ensinando o direito e o dever de cada um em relação à preservação da água para o planeta.

Sobre a KURITA: A trajetória da KURITA no Brasil teve início em 1975 com atendimento ao segmento siderúrgico. Em seguida, passamos a atuar também no segmento petroquímico onde nos tornamos referência em atendimento e qualidade dos serviços oferecidos. Desde então, a KURITA veio aumentando gradativamente o seu mercado de atuação e leque de soluções e atualmente, atendemos todos os segmentos industriais onde o uso da água se faz presente. Contamos com atuação nacional, viabilizada através dos nossos escritórios e filiais instalados nos principais Estados do Brasil. Fornecemos ao mercado industrial, produtos químicos, equipamentos, serviços e desenvolvimento de projetos específicos mediante a atuação de profissionais altamente especializados. Tudo isto, aliado à soluções inovadoras, unindo tecnologia, experiência e responsabilidade com o meio ambiente. As nossas soluções visam a economia de recursos, a preservação dos ativos e o compromisso com os ecossistemas de forma sustentável, com os mais altos níveis de segurança e governança corporativa.

Sobre o Ministério do Turismo: Principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts).