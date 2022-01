Prefeitura de Artur Nogueira recebe doação de 100 lençóis hospitalares

Salários variam de R$1.150,76 a R$2.799,48; interessados devem se inscrever até 16 de janeiro

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) divulgou a abertura de um novo processo seletivo para vagas de emprego, com salários que variam de R$1.150,76 a R$2.799,48. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 16 de janeiro.

Para se candidatar à uma das vagas, é preciso enviar cópias do CPF e RG, além do currículo e os documentos comprobatórios para pontuação para o e-mail [email protected]. Os documentos podem ser conferidos no edital do processo, a partir da página 19 (https://www.gdoe.com.br/publicacao/?arq=61d899a1758e7.pdf).

Ao receber a inscrição, a equipe de recrutamento encaminhará uma resposta com um aviso de recebimento. Vale destacar que as vagas são em caráter temporário, pelo regime de trabalho da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme legislação vigente especificamente Lei nº 3.261 de 15/12/2015.

De acordo com a autarquia, todos os atos referentes ao processo seletivo serão divulgados no diário oficial de Artur Nogueira. Além disso, o candidato será responsável pela exatidão das informações contidas no seu currículo e qualquer informação falsa prestada ou informação não comprovada gerarão a eliminação e afastamento do candidato no processo seletivo.

VAGAS E SALÁRIOS

Os cargos, a jornada de trabalho, o valor da remuneração mensal, a escolaridade exigida estão discriminadas abaixo:

– Agente de fiscalização (R$2.799,48); 44 h/s semanais; Ensino Médio Técnico em Edificações e Carteira Nacional de Habilitação – CNH “AB”.

– Ajudante geral (R$ 1.150,76); 44 h/s semanais; Ensino Fundamental Completo.

– Auxiliar administrativo (R$1.546,90); 44 h/s semanais; Ensino Médio Completo.

-Encanador (R$ 2.133,31); 44 h/s semanais; Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação – CNH “AB”.

-Mecânico (R$ 1.499,97); 44 h/s semanais; Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação – CNH “AB”.

-Pedreiro (R$ 2.133,31); 44 h/s semanais; Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação – CNH “C”.

-Técnico em química (R$ 2.280,80); 44 h/s semanais; Ensino Médio Completo e Técnico em Química + Registro no CRQ.

-Técnico em saneamento (R$ 1.669,38); 44 h/s semanais; Ensino Médio Completo e Técnico em Química + Registro no CRQ.