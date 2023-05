Prefeitura de Artur Nogueira promove treinamento sobre segurança nas escolas municipais

Palestra reuniu gestoras escolares nesta terça, 16, e abordou o tema ‘Como agir diante de um agressor ativo’

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio das Secretarias de Educação e Segurança, Trânsito & Defesa Civil, promoveu uma palestra às gestoras das escolas municipais na terça-feira, 16. O tema foi ‘Como agir diante de um agressor ativo’ – ministrado pelo Guarda Civil Municipal Luciano Aparecido dos Santos. O treinamento integra o programa ‘Segurança nas Escolas’ e reforça as medidas de prevenção e segurança nesses locais.

De acordo com o secretário da pasta de segurança, Roberto Daher, o protocolo ‘Run, Hide & Fight’ foi ensinado às profissionais presentes. O mesmo é adotado nas congêneres americanas, com base em estudos do FBI, e em tradução livre para o português, significa ‘Fuja, Esconda-se e Lute’.

LEIA TAMBÉM:

A palestra também contemplou assuntos como a reação a ser idealmente adotada pelas profissionais de educação, frente a um possível ataque, considerando que o agressor esteja utilizando armas de qualquer espécie, sobretudo brancas ou de fogo e praticando agressão em ambientes abertos ou fechados.

Daher afirmou ainda que a palestra foi bem aproveitada pelas diretoras escolares do município e parabenizou as mesmas pela gestão das escolas. “Elas têm se mostrado verdadeiras heroínas frente às constantes ameaças de ataques, inclusive nos fornecendo os subsídios necessários e indispensáveis para que possamos dar todas as condições de segurança à comunidade escolar, permitindo assim, que a função de educar e ensinar seja devidamente exercida”, exclamou.

Parceria contínua

Já a secretária de Educação Débora Sacilotto destacou a importância da parceria entre Educação e Segurança. “O projeto que está sendo desenvolvido no município é fruto de um trabalho conjunto. As medidas tomadas têm o objetivo de capacitar nossa comunidade escolar, frente às possíveis situações de risco. Nossos gestores, professores, pais e alunos precisam se sentir seguros”, concluiu.

O programa ‘Segurança nas Escolas’ é uma iniciativa da Prefeitura de Artur Nogueira. Vale destacar também que houve no município a instituição da Lei n.º 3.650/2023, a qual “Institui o Programa Municipal de Prevenção contra a prática de atentados violentos nas dependências das escolas municipais e dá outras providências”. A legislação foi indicada pelo vereador Adalberto di Lábio e sancionada pelo prefeito Lucas Sia (PSD) em maio deste ano.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui