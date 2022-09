Prefeitura de Artur Nogueira leva Procon Móvel ao calçadão

Através de visitas domiciliares, programa busca facilitar o acesso da gestante, das crianças e de suas famílias às políticas e aos serviços públicos de que necessitam

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e do Lar Renascer, anuncia a retomada do “Programa Criança Feliz”. Com isso, as visitas domiciliares nas casas de gestantes e mães nogueirenses voltarão a acontecer.

De acordo com o secretário Amarildo Boer, a proposta do Criança Feliz é de fortalecimento de vínculo e da ludicidade durante a gestação e a primeira infância com objetivo de apoiar e acompanhar o desenvolvimento infantil integral e facilitar o acesso das gestantes.

LEIA TAMBÉM:

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de forma on-line (https://linktr.ee/programasrenascer) e, posteriormente, o morador deverá fazer a matrícula oficial de forma presencial – após contato da equipe.

Os interessados em participar do programa devem procurar – mediante a agendamento – o CRAS ou ir diretamente no Instituto Renascer, localizado na Rua João Luiz Machado, 333 – Lado B, no bairro Bela Vista. Dúvidas e outras informações podem ser obtidas através do telefone (19) 3199-4642 ou do WhatsApp (19) 9-9896-0387.

“Por meio de visitas domiciliares, as equipes do Criança Feliz fazem o acompanhamento e dão orientações importantes para fortalecer os vínculos familiares e comunitários e estimular o desenvolvimento infantil”, enfatizou o secretário.

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

O Criança Feliz é um programa do Ministério da Cidadania que visa acompanhar o desenvolvimento de crianças em situação de vulnerabilidade, desde a gestação, cujas famílias recebam o Auxílio Brasil (crianças até três anos), o Benefício da Prestação Continuada (crianças com deficiência, até seis anos), ou crianças afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção (também até seis anos). As famílias assistidas são referenciadas a partir de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Em Artur Nogueira, o programa tem o apoio do Governo Federal e parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS). Ele conta ainda com a realização da equipe técnica da Associação Lar Renascer.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui