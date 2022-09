Prefeitura aumenta subsídio e vereadores acreditam em melhora do transporte público de Amparo

A Ginástica Rítmica de Amparo está garantida nos Jogos Abertos do Interior. A equipe disputou no fim de semana, os Jogos Regionais em Pereira Barreto, e com os resultados conquistados nas disputas, o time selou as vagas para a competição que acontecerá em São Sebastião, no Litoral Norte do Estado.

No Conjunto 5 bolas, a medalha de prata foi garantida com o time formado por Ana Clara Dias, Ana Lívia Almeida, Aghata Victoria Lucas, Lara Leite, Millena Ferreira e Manuela Belpiede.

No individual Mãos Livres, Sarah Ferreira no Individual Fita, com Milena Correa, a medalha de ouro foi confirmada nos Jogos Regionais.

Milena também foi prata no Individual Maças e Geral. Já na Dupla de Corda, Ana Lívia de Almeida e Lara Leite também faturaram o quarto lugar

Na classificação geral, Amparo ficou em terceiro lugar, com 2 ouros, 3 pratas e 1 bronze. A equipe foi orientada pelo professor Diego Lourenço.

