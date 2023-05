Parque D. Pedro Shopping oferece microchipagem e vacinação gratuitas em evento de adoção de animais

Ações acontecem neste sábado, 06, e domingo, 07, durante o Pet no Parque, que contará com cerca de 30 cães e gatos disponíveis para adotar

Em fevereiro, a vida do casal Carolina Natalie Fontes Arôxa e Wolny Rodrigues mudou para melhor com a chegada da cadelinha Luna, adotada durante a última edição do Pet no Parque, evento que volta a acontecer neste sábado, 06, e domingo, 07, das 15h às 20h, no Parque D. Pedro Shopping, administrado pela Aliansce Sonae + brMalls.

“Está sendo maravilhoso, não consigo mais imaginar minha vida sem a Luna. A gente fala muito que ela veio no momento certo, era para ser nossa filha. Encontrá-la após chegar do trabalho de um dia cansativo é maravilhoso. Só tenho a agradecer ao Parque D. Pedro Shopping pela possibilidade de adotá-la. Temos um motivo maior para sermos felizes. Ela assiste filme com a gente, dorme na cama, é o nosso amor. Não vejo mais minha vida sem ela ao meu lado”, relata Carolina.

Para promover novas histórias como a do casal, esta edição do Pet no Parque contará com cerca de 30 animais, entre gatos e cachorros, disponíveis para adoção. Além disso, o evento terá orientações para os tutores, desde os de primeira viagem aos mais experientes, e uma novidade: vacinação e microchipagem.

Esses serviços estarão disponíveis para todos os animais, inclusive para os adotados na feira, sem a necessidade de agendamento prévio. Para ter acesso, basta levar o comprovante de residência de Campinas. Os serviços serão oferecidos em parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas, por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar, e com a Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas.

“O microchip é uma das políticas que temos de proteção animal, que consiste em colocar uma tag que fica sob a pele do pet e serve de cadastro, contendo desde os dados do proprietário até quem fez os primeiros atendimentos. Além disso, tem a ferramenta da georreferencia, mostrando onde cada animal está. Hoje, são 60 mil pets cadastrados, e a meta é cadastrar 34 mil por ano até atingirmos a população total, que gira em torno de 400 mil”, explicou Paulo Anselmo Nunes Felippe, professor da PUC e responsável pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas.

Cerca de 30 alunos do curso de medicina veterinária da PUC vão participar do cadastro, vacinação e microchipagem. A vacina aplicada será a V8, que protege contra doenças como parvovírus, cinomose, adenovírus tipo 1, adenovírus tipo 2, parainfluenza, coronavírus (canino), Leptospira icterohaemorrhagiae e Leptospira canicola.

Também será distribuído um material sob guarda responsável, que traz cuidados que cada pet precisa ter, carteira de vacinação e a exposição do Samu Animal, carro preparado para atender emergências envolvendo pets.

“Esta é a quarta edição do Pet no Parque, um evento que já se tornou uma tradição do Parque D. Pedro Shopping. Nosso objetivo é ser mais que um evento de adoção, oferecendo aos nossos visitantes uma experiência única, com um ambiente totalmente pet friendly. Entendemos que há duas pontas na adoção de pets: a proteção animal, para acabar com a vulnerabilidade que o abandono causa, e a felicidade da família que acolhe um pet”, afirma Taís Tavares, gerente de marketing do empreendimento.

Os animais disponíveis para adoção nesta edição do Pet no Parque são acolhidos pela ONG Cãoração Valente, que além de resgatar e cuidar de animais abandonados, atua também com pessoas em situação de vulnerabilidade que possuem pets, tratando dos animais enquanto seus tutores passam por reabilitação. Quem quiser colaborar com a ONG, pode contribuir doando ração e medicamentos, mesmo aqueles que sobraram do tratamento de outros animais. “As pessoas podem ajudar até mesmo com apadrinhamento, qualquer apoio é bem-vindo”, disse Michelli Tripoli, representante da Cãoração Valente. Para adotar, é necessário responder a uma entrevista oral. Além disso, a ONG aceita donativos voluntários, e o valor sugerido é de R$70 no momento da adoção.

O Pet no Parque conta ainda com oficina de bandanas para os bichinhos, piscina de bolinhas pet, espaço para recreação infantil e até mesmo um food truck temático, o Guaipecas Burger, com comidas para os tutores e petiscos para os animais.

Serviço:

Pet no Parque D. Pedro Shopping

Data: 6 e 7 de maio

Horário: Das 15h às 20h

Local: Parque D. Pedro Shopping, Praça BeGreen (Entrada Árvores)

