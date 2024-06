Novo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Jaguariúna toma posse

Os novos integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Jaguariúna (CMDMJ) para o biênio 2024/2026 tomaram posse na manhã desta terça-feira, 25, em cerimônia realizada na sala da Galeria de Prefeitos do Paço Municipal, que contou com as presenças do prefeito Gustavo Reis e da Secretária de Assistência Social, Andréa Dias Lizun.

O Conselho, criado pela Lei Municipal nº 2.772, de 16 de dezembro de 2021, é composto por 13 titulares e seus respectivos suplentes, com mandato de dois anos (Confira a relação completa dos integrantes abaixo).

O Conselho tem como finalidade promover a discussão e indicar ao Executivo municipal as diretrizes para o planejamento e a implantação de programas e ações de políticas públicas voltadas à mulher e suas necessidades.

A eleição da nova diretoria executiva do Conselho será no próximo dia 16 de julho, na Fazenda Barra.

“É uma alegria estarmos aqui hoje para a posse desse conselho que é tão importante para nos ajudar nas políticas públicas voltadas aos direitos da mulher”, disse o prefeito Gustavo Reis, destacando as realizações da atual gestão nessa área. “Nosso governo tem se destacado pela adoção de políticas públicas voltadas às mulheres, como seis meses de licença maternidade a servidoras, criação da Casa da Saúde da Mulher e da Patrulha Maria da Penha, entre outras ações”, disse.

“É um jovem conselho, mas muito importante e atuante, que trata da política pública para as mulheres. Temos muitos desafios a serem enfrentados, mas estamos certos de que vocês vão nos ajudar muito nessa tarefa. Parabéns a todos e bom trabalho”, disse a secretária de Assistência Social de Jaguariúna, Andréa Dias Lizun.

Composição do conselho

Titulares em ordem de publicação da Portaria:

Maria Regina Arendt Antonieto

Ely Cristina de Almeida Godoy

Tatiana Rodrigues Koski Dalla Rosa

Karen Aparecida Cruz de Oliveira

Mariana Camargo Bruscato

Adonias Mendes de Araújo

Amanda Fátima Guidetti

Amanda Roberta Melro Delphino

Carmem Rita Gonçalves Falciroli

Eliani Maria das Neves

Silvana Ferreira

Renata Stela Quirino Malachias

Nathaly Fernanda de S. Affonso Martins

Suplentes em ordem de publicação da Portaria:

Noêmia de Credo Emaculado

Josi Rosana Panini

Ana Laura Rodrigues Paniçolo

Rafaela Catão Pires Bergamasco

Márcia Regina Rodrigues Pessoa

Juliano César Daólo

Simone Aparecida Silva Pirangelo

Maiara Silva Sales

Kátia do Carmo F.N. Pires de Camargo

Larissa Zechinatti

Alzira Eleani de Campos S. Venturini

Ana Letícia Albani Franco

Janaína Oliveira Ambrósio Dias

Foto: Ivair Oliveira

