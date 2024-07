Nesta quarta tem Feira Noturna “Especial Festa Julina” no Parque Santa Maria

Com produção do grupo Os Geraldos, espetáculo dialoga com todas as idades e tem música ao vivo

O espetáculo musical PararaTimBum – Um Reino pela Música, do grupo Os Geraldos, que conta a história de uma princesa que assume o reino após seu pai adoecer e proíbe qualquer tipo de som, terá sessão única em Jaguariúna no próximo dia 27, às 19h. O espetáculo acontece no Teatro Municipal Dona Zenaide e os ingressos gratuitos estarão disponíveis a partir do próximo dia 19.

Com direção de Douglas Novais, o espetáculo reúne 11 atores em cena e uma trilha sonora executada ao vivo, baseada principalmente em ritmos brasileiros, como samba, maracatu e baião. A dramaturgia – de autoria original de Everton Gennari, com adaptação da atriz Julia Cavalcanti – conta a história de uma princesa, que – ao assumir o reino de seu pai, que ficou doente – proíbe qualquer tipo de som, adoecendo ainda mais seu pai e todo o povo. Arrependida do que fez, ela vai a PararaTimBum e encontra o mundo colorido onde moram as Notas Musicais. Lá instrumentos tradicionais, como piano, acordeom e violoncelo, juntam-se a instrumentos inventados, como sacolas, bolas e baldes, para ensinar à princesa o poder transformador da música. “É um espetáculo muito alegre, que celebra a beleza e os ritmos da música brasileira”, declara o diretor.

LEIA TAMBÉM:

O projeto PararaTimBum – Um Reino pela Música é viabilizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, com patrocínio da empresa PPC Santana e produção cultural de Os Geraldos e D’color Produções Culturais, empresa que atua no mercado de produção cultural, assessorando, planejando e executando projetos culturais.

Sobre o diretor Além de dirigir o espetáculo, Douglas Novais é ator, pesquisador e professor de teatro. Doutor em Artes Cênicas pela Unicamp, é ator e coordenador do grupo Os Geraldos. De 2013 a 2019, foi assistente de curadoria do Projeto Ademar Guerra, do Governo do Estado de São Paulo. Em 2021 foi consultor pela Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) – e, em 2022, foi assistente de direção de Gabriel Villela no espetáculo Henrique IV. Esta é a primeira vez que Douglas assina a direção de um espetáculo do Grupo.

O GRUPO Com mais de uma década de história, Os Geraldos já se apresentou em mais de 90 cidades do Brasil, além de países como Marrocos, Argentina e Peru. Ao longo de sua trajetória recebeu 44 prêmios e transitou em mais de 40 festivais. Em paralelo com a criação de espetáculos, o Grupo atua na formação de profissionais da área do teatro e na gestão de espaços dedicados à arte e à cultura. Dentre suas várias iniciativas desenvolveu a Incubadora de Grupos Artísticos que, desde 2017, já atendeu mais de duas mil pessoas, impactando positivamente 83 grupos artísticos originários de 102 cidades brasileiras.

PPC Santana Uma das maiores e mais confiáveis fabricantes do Hemisfério Sul para isoladores de baixa, média, alta e extra alta tensão, até 800 kV (cc/ ca), a PPC Santana figura entre os principais provedores de isoladores de alta precisão para exigentes concessionárias & OEMs , não só no Brasil, como também em outros países da América Latina e ainda nos mercados dos EUA e Canadá.

SERVIÇO

PararaTimBum – Um Reino pela Música

Data 27/07 l Horário 19h

Local Teatro Municipal Dona Zenaide – Rua Alfredo Bueno, 1151 – Centro, Jaguariúna (SP) – MAPA AQUI

Informações (19) 3256-4500 I WhatsApp: (19) 9 9127 5480 | [email protected]

Patrocinador PPC Santana

Classificação Livre l Acessibilidade Libras (Língua Brasileira de Sinais)

Ingresso Gratuito e disponível a partir das 7h da manhã do dia 19/07 – Aqui

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui