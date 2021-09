Medicina Veterinária: profissão que segue em alta com mais de 80 áreas de atuação

Do campo ao consultório: médico veterinário contribui para o desenvolvimento econômico e social do País

No dia 9 de setembro comemora-se uma das profissões mais versáteis e promissoras do mercado de trabalho. Com mais de 80 áreas de atuação, de acordo com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, o trabalho desse profissional vai muito além da atividade clínica. Ele cuida desde o bem-estar animal, passando pela produção de alimentos saudáveis e proteção do meio ambiente até no combate à pandemia da Covid-19.

Isso porque compete ao médico veterinário, entre tantas atribuições, atuar na prevenção e controle de doenças em seres humanos e animais (zoonoses) e nas vigilâncias epidemiológica, ambiental e sanitária, contribuindo com o controle da pandemia.

“A medicina veterinária é uma profissão muito ampla com importantes especialidades, que permite o aluno entrar no mercado de trabalho com plena capacidade em atuar em todos os níveis de atenção à saúde, baseado em conhecimentos científicos e atividades práticas”, explica o gestor dos cursos de Medicina Veterinária do Grupo UniEduK, Silvio Piotto.

Com infraestrutura nota máxima (5) no MEC (Ministério da Educação), o curso de Medicina Veterinária do Grupo UniEduK é focado em acompanhar o constante avanço em tecnologias e no mercado agropecuário, proporcionando ao aluno a oportunidade de atuar em segmentos variados de produção animal, reprodução, clínica médica, cirurgia, laboratório, vigilância sanitária, medicina de animais silvestres, industrialização e comercialização de produtos de origem animal, fabricação de rações e produtos biológicos, entre outras áreas.

Desde o 1º semestre, os estudantes de Medicina Veterinária contam no mínimo 50% de aulas práticas, além de investimentos constantes em corpo docente altamente especializado e da infraestrutura de ponta que tem como objetivo prestar serviços que fortalecem o aprendizado didático e científico, inserindo os alunos no dia a dia da profissão.

O curso mantém também parcerias para intercâmbio com instituições de renome como Stanford Medicine e Global Understanding que permitem a atuação profissional tanto em âmbito nacional como internacional. Também oportuniza ao aluno atuar internacionalmente ou dar continuidade aos seus estudos (pós-graduação, mestrado, doutorado), validando o seu diploma através do credenciamento junto à Associação de Médicos Veterinários da América (AMVA).

Práticas

Os maiores Hospitais-Escola Veterinários da América Latina estão em Jaguariúna e Indaiatuba e à disposição dos estudantes do curso de Medicina Veterinária do Grupo UniEduK (UniFAJ e UniMAX). Os Hospitais-Escola foram desenvolvidos exclusivamente para a formação do médico veterinário e são os únicos da Região Metropolitana de Campinas (RMC) com atendimento 24 horas para pequenos e grandes animais, beneficiando toda a comunidade local e regional.

Além de atender às aulas do curso, os Hospitais-Escola Veterinários oferecem serviços à comunidade a preços baseados na média de valores praticados no mercado. Por isso, mantém clínicas para animais de pequeno e grande porte, com atendimento 24 horas. Entre outras atividades, as clínicas realizam procedimentos ambulatoriais e hospitalares nas áreas de gastroenterologia, pneumologia, neurologia, cardiologia e ortopedia.

Os Hospitais-Escola contam, ainda, com centros cirúrgicos amplamente equipados, permitindo a realização de procedimentos reais que servem de estudo de caso para alunos e residentes – estes vindos por meio do Programa de Aprimoramento Profissional que recebe recém-formados de várias regiões do Brasil e promove habilidades técnicas de forma intensiva e direcionada, com treinamento profissional sob orientação de docentes do curso de Medicina Veterinária, permitindo interação e troca de experiências.

Para completar, os campi da Medicina Veterinária do Grupo UniEduK oferecem ainda serviços como o ambulatório de animais silvestres, diagnóstico por imagem (radiologia e ultrassonografia), laboratório de análises clínicas e reprodução animal em animais domésticos e silvestres. Em breve o hospital de Jaguariúna contará com tomografia computadorizada.

Além de toda estrutura, a Medicina Veterinária do Grupo UniEduK também realiza projetos sociais. Entre eles estão o programa de controle populacional e posse responsável com ampla divulgação destinada à conscientização sobre a importância da castração, além de outros projetos que beneficiam a comunidade local.