Juiz realiza encontro sobre justiça e cidadania no Parque dos Lagos

Os moradores de Jaguariúna tem a oportunidade de saber mais sobre cidadania e direitos humanos, entre outros temas importantes, nesta quinta-feira, 25. O Juiz Dr. Marcelo F. Fortuna realiza nesta data o encontro “A Justiça e a Sociedade Juntas”, a partir das 19h, no Parque dos Lagos.

O encontro tem entrada gratuita e será aberto para toda a população, além de contar com a participação de todas as forças policiais do município e de autoridades.

O objetivo do encontro é a aproximação do magistrado e a população. Segundo o juiz, durante a reunião a população poderá tirar dúvidas. “Com isso, o Poder Judiciário ficará informado sobre quais as necessidades da população em relação à Justiça”, explica o magistrado.

Serviço:

“A Justiça e a Sociedade Juntas”

Entrada gratuita

Dia 25/05/2023 – Quinta-feira, às 19h

Local: Parque dos Lagos (área coberta)

Endereço: Rua Eduardo Tozzi s/nº – Jaguariúna

