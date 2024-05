Jaguariúna terá Ecoponto Móvel neste sábado com programação especial para o Dia do Meio Ambiente

Evento gratuito acontecerá no Espaço Boulevard durante 4 dias e conta com mais de 30 opções gastronômicas, 12 atrações musicais, momento de fé e orquestras de viola

O Festival Gastronômico Itinerante Sabores da Terra chega a Jaguariúna neste fim de semana trazendo muitas variedades da culinária caipira e também apresentações musicais. O evento, que tem o apoio da Secretaria de Turismo e Cultura, acontecerá no Espaço Multiuso Boulevard, vizinho à Estação Maria Fumaça, de quinta-feira, 30 de maio, a domingo ,02 junho.

O evento que há 8 anos valoriza a cultura caipira viajando pelo interior de São Paulo, cumprirá sua 31ª edição das 12h às 22h na quinta feriado, das 18h às 22h na sexta-feira e das 12h às 22h sábado e domingo. “Jaguariúna tem sotaque caipira como o Sabores da Terra”, afirma Renata Tannuri Meneghetti, idealizadora do festival e diretora da Elo Produções, que realiza esse e outros eventos culturais no Interior paulista desde 2000. “É a terceira vez que o evento passa por Jaguariúna e é sempre uma alegria estar numa cidade que preserva as tradições e tem orgulho de suas raízes”, destaca a produtora.

LEIA TAMBÉM:

Durante os quatro dias os visitantes poderão saborear mais de 30 opções gastronômicas distribuídas em três alamedas: doce, salgada e dos produtores. Pratos típicos feitos em fogo de chão, disco de arado e defumadores, como costela, porco no rolete, torresmo, bolinho caipira e galinhada chamam a atenção de quem passa. Outras delícias típicas das quermesses, atraem crianças e adultos, afinal quem resiste a barraca com pastel e caldo de cana ou espetinhos e lanche de pernil? Crepes, tabuleiro de paçoca, pé de moleque, churros, suco de milho, bolos e outras delícias, completam o cardápio que desperta memórias afetivas das tradicionais receitas de família.

Para as crianças haverá uma área com infláveis e brinquedos. A programação cultural está recheada de atrações musicais. Na quinta-feira (30), a abertura é com a Orquestra Jeitão Caipira às 13h. Às 16h a dupla Jonas & Diego de Águas de Lindoia traz os grandes clássicos do sertanejo. O show principal 20h fica por conta da maior banda country da América Latina, a Texas Hammer. Na sexta, às 20h é a vez de Camila Morais & Raquel com o melhor do sertanejo universitário. Sábado (1 de junho) tem o Violeiro Robson Furiozo e Banda às 13h, a ilustre visita da Orquestra Municipal Violeiros do Jaguary às 16h e a Banda Faroeste Caboclo com Legião Urbana Cover às 20h. No domingo quem abre os trabalhos 12h é a Orquestra de Viola Cultura Caipira de Valinhos. 13h30 tem o Momento de Fé com a entrada da Imagem de Nsra. Aparecida e do Cordão Peregrino. Às 16h Camila Morais & Raquel comandam o Desafio Musical e às 19h o show de encerramento será com a banda La Plata fazendo um tributo à Charlie Brown Jr.

O Boulevard fica na avenida Marginal, ao lado do Centro Cultural de Jaguariúna.

Para saber mais sobre a programação e as próximas cidades que acolherão o circuito, acesse o site https://festivalsaboresdaterra.com.br/.

