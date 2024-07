Jaguariúna recebe título de “Prefeitura Inovadora” no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes

Provas são aplicadas no formato online e os candidatos podem escolher a data mais apropriada para realizar os testes

O Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) – campi Jaguariúna e Holambra – e o Centro Universitário Max Planck (UniMAX), em Indaiatuba (SP), estão com inscrições abertas para o vestibular das turmas de agosto de 2024, que são gratuitas e devem ser feitas em https://grupounieduk.com.br. Ao todo são 28 cursos de nível superior disponíveis, nos formatos presenciais e EAD. (Confira abaixo)

As aulas das novas turmas terão início em agosto, mas os candidatos podem se antecipar e aproveitar condições comerciais exclusivas para esse momento. No ato da inscrição o candidato deve indicar o curso, turno e modalidade que pretende cursar, podendo realizar apenas uma inscrição. O candidato então escolhe a data da prova, que inclusive pode ser feita logo após a finalização do processo de inscrição.

A prova de vestibular dos centros universitários pode ser substituída pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), desde que seja superior a 300 (trezentos) pontos na nota da redação, devidamente comprovada com a entrega obrigatória do boletim de desempenho do ENEM no ato da matrícula.

O processo de seleção da UniFAJ e UniMAX é composto por uma redação em língua portuguesa, com duração total de duas horas. O candidato terá o resultado automaticamente no final da realização da prova, podendo dar sequência em seu processo de matrícula, também de forma online.

“O mercado está cada vez mais competitivo e exigente, por isso se formar num curso de ensino superior vai proporcionar um grande diferencial na carreira e na busca pelo sucesso profissional”, salienta a diretora geral da UniMAX, Luciana Mori.

Método de ensino e cursos

Nos cursos da UniFAJ e da UniMAX o estudante aprende na prática, com uma dinâmica de aprendizagem inovadora que garante, no mínimo, 50% de aulas práticas desde o primeiro dia de faculdade. Dessa forma, o aluno vivencia sua profissão no período de estudos, o que permite uma formação altamente qualificada e uma carreira profissional promissora. As instituições de ensino são ainda aprovadas com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC).

“Os cursos são ofertados em campi com estruturas modernas, equipamentos dotados de tecnologias de última geração, além de professores altamente capacitados e que são referências no mercado nas áreas em que atuam. Ou seja, tudo isso está à disposição do aluno para que se torne o melhor na profissão que escolheu”, ressalta o diretor geral da UniFAJ, professor Flávio Pacetta.

Confira a lista completa de cursos:

Cursos presenciais:

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciência da Computação

Ciências Contábeis

Direito

Educação Física

Enfermagem

Engenharia Agronômica (somente UniFAJ – campus Holambra)

Engenharia Civil (somente UniMAX)

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica (somente UniFAJ)

Engenharia Mecânica

Farmácia

Fisioterapia

Gestão de Recursos Humanos

Logística

Marketing

Medicina

Medicina Veterinária

Nutrição

Psicologia

Cursos EAD:

Administração

Ciências Contábeis

Gestão de Recursos Humanos

Logística

Marketing

Pedagogia

