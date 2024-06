Jaguariúna realiza “Dia D” contra Poliomelite neste sábado, 08

A Prefeitura de Jaguariúna preparou uma série de atividades especiais para comemorar a Semana do Meio Ambiente, com o objetivo de conscientizar a população, especialmente os jovens, sobre a importância da preservação ambiental.

A semana começa com um evento, nesta terça-feira, 04, no Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente da Prefeitura de Jaguariúna (CEMA), a partir das 7h30. Crianças da escola de Guedes terão a oportunidade de visitar o Viveiro de Mudas. Durante a visita, os pequenos participarão de atividades práticas de semeadura e plantio, além de caminhar pela trilha ecológica, aprendendo na prática sobre a importância do reflorestamento e da biodiversidade.

LEIA TAMBÉM:

Na quarta-feira, 05, Dia Mundial do Meio Ambiente, as comemorações se intensificam com atividades voltadas para os alunos da rede municipal de ensino. Os estudantes que participaram da gincana de coleta de garrafas PET serão premiados com uma atividade especial no Parque dos Lagos. Lá, eles irão plantar mudas de árvores frutíferas, contribuindo para a ampliação das áreas verdes do município. Após o plantio, todos estão convidados a desfrutar de um delicioso piquenique, promovendo a integração e o contato com a natureza.

Para fechar a Semana do Meio Ambiente, na quinta-feira (6), a Prefeitura de Jaguariúna, em parceria com as escolas municipais, organizou o plantio de árvores frutíferas em todas as unidades escolares. Essa ação visa não apenas embelezar os espaços escolares, mas também ensinar aos alunos sobre a importância das árvores para o ecossistema, incentivando o cuidado e a responsabilidade ambiental desde cedo.

Com essas atividades, a Prefeitura de Jaguariúna reforça seu compromisso com a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável, promovendo uma conscientização que é fundamental para a preservação do meio ambiente.

Foto: Ivair Oliveira

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui