Holambra vai fechar rua dos guarda-chuvas nos finais de semana

O prefeito Fernando Capato e a presidente voluntária do Fundo Social de Holambra, Yvonne Capato, lançaram nesta quarta-feira, 25, a Gincana Tampinha Legal, uma iniciativa que reúne todas as escolas do município por conta de uma ação solidária em benefício do meio ambiente. O lançamento aconteceu no teatro municipal e contou com a participação de integrantes dos departamentos de Promoção Social, Educação e Agricultura e Meio Ambiente, representantes de escolas das redes municipal, estadual e particular do município, além da Faculdade de Agronegócios de Holambra (FAAGROH).



Com o término previsto para o dia 30 de novembro de 2021, a iniciativa premiará o estudante que coletar mais tampinhas plásticas com um notebook. Para participar, os alunos deverão levar mensalmente à sua escola tampas plásticas de embalagens de produtos como garrafas pet, shampoo, esmalte, detergente, desodorante, pasta de dente, tampinhas das caixas de leite e suco, separadas por cores, limpas e agrupadas por quilo. A gincana faz parte do projeto promovido pelo Fundo Social de Solidariedade e Associação Príncipe Bernardo (APB), em parceria com o Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT). A adesão ocorreu em 2020, mas a coleta ficou prejudicada naquele ano em função das restrições impostas pela pandemia. Em junho de 2021, um primeiro carregamento com 840 kg de tampinhas foi encaminhado à indústria plástica.

O Tampinha Legal é um programa socioambiental da indústria de transformação do plástico que repassa às entidades participantes recursos proporcionais ao material coletado. As pessoas que quiserem colaborar podem encaminhar as tampinhas a um estudante ou depositá-las em um dos 51 pontos de coleta espalhados pelo município. Os locais estão disponíveis em https://tampinhalegal.com.br/web/pontos-de-coleta/. A coleta de tampas plásticas, com geração de recursos destinada a entidades assistenciais, foi regulamentada pela Lei Municipal nº 965, de 12 de dezembro de 2019.

Para a presidente do Fundo Social, Yvonne Capato, a gincana e o projeto têm como finalidade incentivar, difundir e reeducar as pessoas a respeito de uma coleta seletiva mais consciente e resolver, ao menos uma parte, o problema dos resíduos nas ruas: “Com a ação, trabalharemos o princípio da sustentabilidade envolvendo a comunidade, disseminando a cultura da reciclagem para as futuras gerações”.

“Além de conscientizarmos nossos estudantes sobre a importância na reciclagem de resíduos, fortalecemos com uma ação efetiva o conceito da preservação ambiental. Os resultados são sempre positivos quando as pessoas se unem em benefício do bem comum”, afirma Fernando Capato.