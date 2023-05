Holambra anuncia agenda de filmes do Pontos MIS para o mês de maio

A vacinação contra a Covid-19 em Holambra passa a ser feita, a partir desta segunda-feira, 08, todos os dias da semana para pessoas a partir de 18 anos. O atendimento ocorre das 8h às 11h30 e entre 13h e 16h nas Unidades Básicas de Saúde do Imigrantes e Santa Margarida.

Já para os menores de idade, as doses seguem sendo distribuídas às segundas e quartas-feiras no mesmo horário e locais. Em ambos os casos é preciso apresentar documento com foto e carteira de vacinação.

“Apesar da redução no número de casos da doença, seguimos recomendando fortemente a manutenção dos cuidados básicos de higiene e a vacinação”, disse o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “Vale ressaltar que a dose bivalente do antígeno, disponibilizada para maiores de 18 anos, oferece proteção atualizada contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron”.

