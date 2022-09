Hoje tem pagode na Feira Noturna de Jaguariúna

A preparação dos atores para o longa-metragem Rodeio Rock começou em julho, com aulas de equitação

O cantor Lucas Lucco e atriz Carla Diaz vivem um par romântico no filme Rodeio Rock, com algumas cenas gravadas em Jaguariúna. Lucas dá vida a dois personagens: Hero e Sandro, enquanto Carla dá vida a Lulli, uma apaixonada por cavalos.

A comédia romântica, dirigida por Marcelo Antunez – diretor dos filmes “Até Que a Sorte nos Separe 3”, de 2015, e “Polícia Federal: A Lei é para Todos”, 2017, é inspirado na obra “O Príncipe e o Mendigo”.

Esse é o primeiro trabalho completo de Lucas Lucco no cinema. Anteriormente, o ator e cantor fez sua estreia nas telinhas em produções da Globo como “Malhação”, na temporada de 2015, quando fez sua estreia como ator, e na novela e “Sol Nascente”, que foi ao ar em 2017.

Sinopse de Rodeio Rock

Hero é um cantor falido de rock que tem aversão a tudo que considera “comercial”. Sua maior bronca se ser extremamente parecido com o maior cantor sertanejo do Brasil, Sandro Sanderlei.

Desempregado e cheio de dívidas, as coisas começam a mudar para Hero quando Sandro faz uma lipoaspiração e acaba ficando em coma. Ele acaba convencido por um amigo a assumir o lugar do sertanejo em uma turnê, se passando por ele.

Durante a turnê, acaba conhecendo a ex do cantor famoso, Lulli, se apaixonando por ela. Ela por sua vez, o trata mal, pois acredita que Hero é Sandro, seu ex que a fez sofrer com suas cafajestices.

Hero, impedido de revelar sua verdadeira identidade, acaba descobrindo durante a turnê que equilibrar sucesso, fama e suas cobranças com integridade artística e vida pessoal é mais complicado do que ele imaginava.

A turnê pelo país o faz conhecer um outro universo, com as pessoas por trás, diferente do estereótipo que ele tinha sobre o sertanejo. Agora Hero tem que fazer a decisão mais difícil da sua vida, contar a verdade e ter uma chance de conquistar a mulher que ama, ou aproveitar essa oportunidade única e experimentar a fama e o sucesso que sempre buscou.

O longa Rodeio Rock terá ainda participações especiais de grandes nomes da música sertaneja como Chitãozinho e Xororó, Michel Teló, Paula Fernandes e Edson & Hudson.

