Guarda Municipal de Campinas fecha rua após pedestre avistar granada

Empresa nascida em Campinas gera mais de 250 empregos diretos e investe na capacitação profissional por meio de parcerias com universidades

Campinas figura entre as top 5 cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil, segundo o Ranking Connected Smart Cities 2020. E a tendência é de que o município, em breve, chegue ao topo do ranking, já que está implementando seu sexto parque tecnológico. Além disso, a cidade conta com cerca de 30 instituições de ensino, 50 filiais das 500 maiores empresas de Tecnologia da Informação (TI) do mundo, e é responsável por 10% da produção tecnológica do país. A combinação perfeita para a concretização de novas ideias.

Uma das organizações de destaque nesse cenário é a Ativy, ecossistema de empresas de tecnologia, e uma das líderes no movimento de inovação tecnológica brasileira. Criada em Campinas – onde está sua sede – em 2012, a companhia tem realizado movimentos para estimular o potencial transformador da cidade.

Recentemente, a empresa, por intermédio do espaço Mescla, e a PUC-Campinas (Pontifícia Universidade Católica de Campinas) firmaram uma parceria para a realização de projetos colaborativos com estudantes. A Ativy terá um escritório na Universidade e irá desempenhar práticas conjuntas com o Mescla, para estimular atividades de inovação e empreendedorismo, formado pelo Mescla Coworking e pelo Laboratório de Fabricação Digital, incluindo mentoria e participação em demais programas.

Mas alianças com universidades não são novidade para a Ativy. Em 2020, a empresa se uniu à Faculdade de Tecnologia (FATEC) de Indaiatuba para participar do projeto SAP Learning For Employment, com o objetivo de capacitar e certificar profissionais em tecnologias estratégicas nos próximos três anos. A proposta é idealizada pela SAP e operada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, com o apoio do Centro Paula Souza.

Além das parcerias, a Ativy em breve lançará o Hangar, uma Venture Builder, que veio para acelerar as ideias da empresa na elaboração de negócios do futuro. Para Tiago Garbim, CEO do grupo, conseguir criar um espaço para que novas ideias sejam concretizadas é uma excelente maneira de fortalecer todo o conhecimento gerado na região.

“Decidimos extrapolar as barreiras do normal. E não conseguimos fazer isso se não nos aliarmos a uma visão inovadora e uma grande capacidade de execução que, para funcionar, precisa de muito capital intelectual. Buscamos parcerias com universidades da região – e fechamos algumas muito importantes -, que nos dão uma base sólida para concretizar nosso objetivo de tornar a nossa região de Campinas um berço de inovação, que exportará para o Brasil e o mundo toda a genialidade que conseguimos gerar”, comenta.

Com o propósito de humanizar empresas e empoderar pessoas, a Ativy cresceu 80% só no último semestre, com seis startups já ativas, e outras cinco em fase de lançamento. Com um time de mais de 250 profissionais (e várias vagas abertas para novas posições), eles se dedicam à missão de construir o futuro por meio da tecnologia e impactar, positivamente, mais de um milhão de indivíduos.

Sobre a Ativy:

