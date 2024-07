Fazenda da Barra tem programação especial em comemoração ao Dia da Revolução Constitucionalista

A Prefeitura de Jaguariúna preparou uma programação especial para celebrar os 70 anos de emancipação do município, data que é comemorada no dia 12 de setembro. Estão previstas diversas atividades, como inaugurações de obras, realização de eventos e apresentações musicais.

A extensa programação de aniversário, com mais de 30 atividades previstas, já começou neste fim de semana, com a inauguração da nova unidade da Escola das Artes, no Parque dos Lagos, e irá se encerrar no dia 13 de dezembro, com a inauguração da Praça Paschoal Abrucezi, no Jardim Planalto.

O ponto alto das comemorações será em setembro, mês do aniversário de Jaguariúna, com a realização da Corrida Turística, no dia 8, com saída do Centro Cultural. Logo em seguida, vêm os shows de aniversário, todos no Parque Santa Maria, às 19h.

Ainda em setembro, no dia 21, haverá a inauguração da creche Jardim dos Ipês. Já em outubro, no dia 12, está prevista a entrega da Unidade Básica de Saúde (UBS) Santo Antonio do Jardim. No dia 19, será a inauguração do Lake Beach e, no dia 30, o início de funcionamento da Ciclovia do Parque Linear. Em novembro, no dia 30, acontecerá a inauguração da UBS Nassif.

Confira a programação completa:

Julho

09 – Revolução 1932 na Fazenda da Barra – 09h às14h

12 – Inauguração da nova sede da Setuc na Fazenda da Barra – 19h

15 – Ampliação da telemetria e ampliação da ETE Camanducaia – 15h

20 – Início do funcionamento da ciclovia de lazer – Parque dos Lagos – 09h

22 – Inauguração das ETAs 05 E 06 – 15h

29 – Inauguração do reservatório 4 no Capotuna – 15h

31 – Dia dos prefeitos – Homenagem aos prefeitos – 19

Agosto

13 – Colorindo Jaguariúna – Leilão beneficente das obras produzidas pelos alunos da Escola das Artes – 19h

24 – 3º Festival de Invenção e Criatividade (FIC) – Espaço Modal 8 h

28 – Concurso literário e musical – Teatro Municipal

Setembro

08 – Corrida Turística de Jaguariúna – Centro Cultural – 07h

11 – Show de aniversário – Parque Santa Maria – 19h

12, 13, 14 – Show de aniversário – Parque Santa Maria – 19h

15 – Passeio Ciclístico Lebrão – Praça Umbelina Bueno – 8h

19 – Baile da Melhor Idade edição de aniversário – Espaço Modal – 15h

21 – Cerimônia de entrega da Creche Jardim dos Ipês

22 – Corrida UNA – Parque dos Lagos 7h

24 – Revitalização da Praça Charles Hudson e Colombini – 9h

25 – Premiação dos vencedores do 1º Concurso de Segurança e Educação no Trânsito 8h30

25, 26 e 27 – Espetáculo Escola das Artes – Teatro Municipal – 19h

28 – 1º Festival de Dança de Salão – Espaço Modal

28, 29 – Espetáculo Escola das Artes – Teatro Municipal

Outubro

12 – Inauguração da UBS Santo Antonio do Jardim

19 – Inauguração do Lake Beach

30 – Início do funcionamento da ciclovia do Parque Linear, centro ao Florianópolis – 9h

Novembro

30 – Inauguração da UBS Nassif

Dezembro

13 – Revitalização da Praça Paschoal Abrucezi Jd. Planalto – 9h

