Exposição Artes Visuais comemora aniversário de Jaguariúna no Teatro Municipal

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, bateu novo recorde na aplicação de vacinas contra a Covid-19. Nesta quarta-feira, 08, foram aplicadas no total 4.023 doses, o maior número de imunizações num único dia desde o início da campanha, em janeiro. O recorde anterior foi registrado no dia 10 de agosto, com a aplicação de 2.671 doses do imunizante na cidade.

Com os números desta quarta-feira, Jaguariúna agora soma 71.828 doses aplicadas. São 45.956 pessoas imunizadas com a primeira dose ou dose única contra a Covid (79,2% da população da cidade) e 25.872 pessoas com a segunda dose (44,6% da população). Os índices da imunização completa em Jaguariúna estão acima dos registrados no Estado de São Paulo (41,8%) e no Brasil (32,3%).

“Tem sido um trabalho muito exaustivo de nossa equipe, mas também muito gratificante. Mais de 4 mil doses aplicadas num único dia é um resultado que nos deixa orgulhosos e ainda mais esperançosos de que vamos superar a pandemia por meio da vacinação. Só tenho a agradecer a todos os envolvidos neste trabalho diário”, diz a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

A vacinação contra a Covid em Jaguariúna continua com o início da imunização de adolescentes entre 12 e 14 anos e a aplicação da terceira dose aos idosos com 90 anos ou mais (que tomaram a segunda dose há no mínimo seis meses). Também serão vacinados jovens entre 15 e 17 anos.

A vacinação acontece no Parque Santa Maria, das 15h às 19h. Para ser imunizado é preciso apresentar documento com foto, comprovante de residência e o Cartão Cidadão.

Além disso, também é necessário fazer o pré-cadastro no site da Prefeitura (www.jaguariuna.sp.gov.br) no link “Cidadão”. A Secretaria de Saúde recomenda trazer a ficha do cadastro impressa, para agilizar o atendimento.

Foto: Ivair Oliveira