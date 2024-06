Evento de saúde gratuito e aberto à comunidade acontece neste domingo em Campinas

Competição chega ao final da primeira fase com promessa de grandes disputas entre os pilotos no kartódromo de Paulínia

O Campeonato San Marino Fuzzy Açaí chega ao final de seu primeiro turno neste sábado, 22, com a realização da quinta etapa no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia, quando serão conhecidos os campeões dessa fase. Mais de 60 pilotos disputam a competição em dez diferentes categorias e devem garantir grandes pegas na pista. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site sanmarinokart.com.br/campeonato/.

Os competidores entram na pista já na sexta-feira à tarde, quando serão realizados os treinos oficiais. As provas da quinta etapa começarão no sábado às 9h30, com as categorias Mirim/Cadete, e as demais seguem na sequência. A entrada e o estacionamento são gratuitos para o público acompanhar as disputas no kartódromo, que conta com restaurante e ampla varanda panorâmica.

Além das categorias Mirim e Cadete, estão em disputa as divisões F4 Sprinter, F4 Graduados, F4 Sênior, F4 Super Sênior, F4 Master, Iame X30 Graduados, Iame X30 Sênior e Shifter. No total, a competição terá nove etapas, com a grande final marcada para o dia 30 de novembro. Todas as provas serão transmitidas ao vivo pelo canal do San Marino no YouTube (https://www.youtube.com/@SanMarinoKartOficial).

O Campeonato San Marino Fuzzy Açaí é a única competição oficial do interior do Estado, com chancela e supervisão da FASP (Federação de Automobilismo de São Paulo). Além disso, a competição serve de preparação para os pilotos que vão disputar o Grupo 3 do Campeonato Brasileiro de Kart deste ano, cuja sede será o San Marino.

É a primeira vez em sua história que o kartódromo de Paulínia será palco de uma competição promovida pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). Além das competições do 59º Campeonato Brasileiro de Kart, o San Marino também será sede do 8º Campeonato Brasileiro de Kart Rotax e do 7º Campeonato Brasileiro de Kart Endurance. As provas serão realizadas em dezembro deste ano, com as finais no dia 7.

O Campeonato San Marino Fuzzy Açaí conta o patrocínio de Fuzzy Açaí – uma das principais fabricantes de sorvete de açaí do Brasil, que pertence à Sorvetes Jundiá – e das fabricantes de chassi Mega Kart, Concept Kart, KartMini, Bravar e Thunder, além de Roger Designs, Gandolfo Estúdio e FineArt Studios, empresas especializadas na personalização de capacetes. Também apoiam o campeonato as empresas Toykids, DieselDias e Kartmachine.

O Kartódromo Internacional San Marino fica na Rua Armando Botasso, 1.200, bairro Betel, em Paulínia.

Mais informações

Telefones: (11) 97293-8840 e (19) 99766-1970 (WhatsApp).

