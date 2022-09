Empresária Edilaine Alves se torna nova presidente do Clube Fomento de Negócios

Após investimentos com caixas blindadas, conjuntos de medições, medidores inteligentes e ações de inspeções, a companhia conseguiu diminuir as fraudes na rede elétrica em 18%

Todos os anos, a CPFL Santa Cruz tem a missão de trabalhar no combate às fraudes e furtos de energia, os chamados “gatos”. Por uma questão de segurança da população, além de instabilidade no fornecimento de energia e perda de arrecadação de impostos importantes para manter serviços públicos no município, a empresa investe fortemente para melhorar os índices de energia fraudada em suas cidades de atuação.

Apenas em 2022, de janeiro a agosto, a CPFL Santa Cruz identificou e regularizou 30 ligações clandestinas em Jaguariúna e Pedreira, as duas cidades atendidas pela distribuidora na região. O número foi 18% menor que no mesmo período de 2021, quando a empresa encontrou 37 fraudes.

Para o gerente de Recuperação de Energia da CPFL, Victor Rios Silva, “o resultado é fruto de uma estratégia de longo prazo e faz parte do trabalho contínuo da empresa, com investimentos em novas tecnologias, treinamento de equipes e processo de monitoramento e análise”.

Para os projetos de blindagem, medição e regularização de clientes clandestinos, a CPFL prevê um investimento de mais de R$1 bilhão nos próximos cinco anos, o maior valor voltado para ações contra furtos e fraudes realizado pela concessionária.

Entre as ações está a instalação de caixas blindadas que permitem apenas o acesso de técnicos da CPFL e possuem medidores inteligentes, com o consumo lido de maneira digital, à distância. Assim, a empresa evita a reincidência da irregularidade, diminui o número de inspeções necessárias e, por consequência, de regularização.

Equipes da CPFL realizam inspeções periódicas para combater a prática do furto de energia (Foto: Divulgação/CPFL)

Além das caixas blindadas, a empresa investe fortemente em inteligência artificial e sistemas com geração de alarmes para direcionamento de inspeções, o que resulta em maior assertividade do trabalho da distribuidora em seus processos de monitoramento e análise. Deste modo, a companhia consegue preventivamente identificar possíveis variações no consumo de energia que indiquem perdas comerciais. Além dos investimentos em processos, o grupo também trabalha em conjunto com os órgãos públicos e as autoridades policiais para coibir a prática de fraudes e furtos.

Entre as cidades com mais casos de fraudes, Jaguariúna lidera o ranking com 19 casos, seguida por Pedreira (11).

“Gato” deixa a conta mais cara. A CPFL Santa Cruz reforça que furto de energia é crime, pode trazer riscos à segurança das pessoas e prejudica diretamente a população com instabilidade no fornecimento de energia. Além disso, a pessoa que for flagrada cometendo a irregularidade terá cobrados os valores retroativos referentes ao período em que deixou de pagar pelo fornecimento.

As irregularidades também podem deixar a conta de luz mais cara para todos os consumidores, já que a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) reconhece a ação como uma “perda comercial”, e parte deste valor compõe a tarifa de energia. Outra consequência das fraudes e furtos é a piora na qualidade do serviço de distribuição de energia, uma vez que as ligações clandestinas sobrecarregam as redes elétricas.

Denuncie. Clientes da CPFL Santa Cruz podem contribuir de forma sigilosa, para o combate às irregularidades por meio dos canais disponibilizados pela concessionária. Denúncias podem ser realizadas pelo aplicativo “CPFL Energia”, disponível para todas as plataformas de dispositivos móveis, pelo site www.cpfl.com.br/fraude, ou pelo e-mail [email protected]

Dados da CPFL Santa Cruz. Em todas as cidades atendidas pela CPFL Santa Cruz (46 municípios), a empresa identificou 194 fraudes em 2022, 6,7% menor que no mesmo período de 2021, quando foram 208 casos.

A CPFL Energia foi reconhecida pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União (CGU) com o selo Pró-Ética, edição 2020/2021, que destaca as empresas que adotam, de forma voluntária, medidas de integridade voltadas para a prevenção, detecção e resolução de atos de corrupção e fraude.

