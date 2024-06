Curso de fabricação de pizzas do Fundo Social começa na sexta, 07

Evento mantém ainda o campeonato de operadoras de equipamentos e traz etapa do Encontro de Operadores de Terraplenagem (Enote)

A Brazil Equipo Show (BES), evento mais dinâmico da área de equipamentos para construção e mineração, terá novidades em sua edição de 2025. A principal delas é o lançamento do Prêmio BES 2025, em quatro categorias. Prevista para acontecer de 03 a 06 de junho do ano que vem, a feira também consolida Jaguariúna no calendário de feiras brasileiro.

O objetivo do Prêmio é reafirmar a força da cadeia produtiva de máquinas e equipamentos na área de infraestrutura. A premiação também valoriza as entidades que fazem parte do segmento e consolidam a BES como um ponto de convergência entre construtoras, mineradoras, fabricantes, dealers e locadores.

LEIA TAMBÉM:

A primeira categoria do Prêmio é a de Grandes Obras, com a homenagem aos 10 principais empreendimentos de infraestrutura no período de 2022 a 2025. Trata-se de uma retrospectiva que marca os avanços no segmento. O comitê de entidades que apoiam a BES vai listar as dez mais do período.

Já a categoria Desempenho vai trazer as 12 empresas que mais se destacaram como usuárias de máquinas e equipamentos no Brasil. A indicação dos nomes será feita pelos players do setor.

A categoria Personalidades do Ano premiará os cinco profissionais do segmento de máquinas e equipamentos que mais se destacaram no ano de 2024, escolhido como o ano base para a homenagem.

Além da premiação citada, a BES 2025 também sediará uma etapa do tradicional Encontro de Operadores de Terraplenagem (Enote).

O Desafio Enote acontece à parte do tradicional Campeonato de Operadores, que já é uma das marcas da BES e que foi um sucesso de crítica e de público em 2023. O que muda, em 2025, é a maior participação de operadores e o aumento da área de demonstração. Como a BES terá mais de 100 mil m2 de exposição, isso não será um problema.

Organizada pela STO Feiras, também realizadora da Paving Expo, a BES deve manter as características de ser um evento dinâmico, com apresentação de máquinas e equipamentos em movimento.

“Nossa expectativa é ter um público superior aos 9 mil visitantes do ano passado, inclusive pelas novas atividades já confirmadas”, resume Guilherme Ramos, diretor da Paving Expo e da Brazil Equipo Show.

“Um dos destaques é a qualificação de quem participou e deve participar da BES. Na edição passada, de cada quatro participantes, três tinham o poder de decisão de compra”, finaliza Ramos.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui