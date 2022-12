Cultural Rock Especial de Natal será na Lagoa dos Pássaros

Evento acontece em 15 de dezembro, a partir das 20h, com as bandas Macaivos e Into The Void

Em clima de Natal, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, levará boas músicas à população neste fim de ano. Isso porque, no próximo dia 15 de dezembro, a partir das 20h, acontece o Cultura Rock Especial, na Lagoa dos Pássaros.

Integrando a programação “Natal em Artur Nogueira – Tempo de Esperança e Renascimento”, o público prestigiará o bom e velho Rock and Roll, interpretado pelas bandas Macaivos e Into The Void – Black Sabbath. No local, será montado um grande palco para receber os artistas.

INTO THE VOID

Em 1968 nasceu uma das maiores bandas do heaven metal e que deixou grandes influências no rock and roll: a Black Sabbath.

Motivado pelas letras marcantes e harmonias únicas, o grupo de músicos decidiu manter o legado vivo e homenagear a icônica banda – considerada uma obra prima na história do rock. A ideia era puxar duas vertentes que se destacaram: Ozzy Osborne e James Rone Dio.

LEIA TAMBÉM:

Diante da admiração mútua dos integrantes, nasceu a Into the Void – Black Sabbath Tributo. A proposta é fazer o público voltar no tempo e apreciar novamente esses grandes sucessos.

A banda é formada por Ágape Evolvere (vocal); Zinho Avancini (bateria); Ricardo Martins (Guitarra); e Eriberto Ferraretto (baixo).

MACAIVOS

A segunda banda a subir ao palco será a Macaivos – formada por amigos e músicos, sobretudo amantes do bom rock and roll. Eles prometem grandes clássicos e canções que marcaram épocas.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui