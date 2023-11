Circuito das Águas Paulista recebe Encontro Regional de Turismo em Holambra

Ação realizada pelo Sebrae-SP, CICAP e ADECAP acontece no dia 28 de novembro, das 9h às 14h

Para fortalecer e promover o turismo no Circuito das Águas Paulista, a cidade de Holambra será palco do Encontro Regional de Turismo, ação promovida pelo Sebrae-SP, Consórcio Intermunicipal do Circuito das Águas Paulistas (CICAP) e Agência de Desenvolvimento do Circuito das Águas Paulista (ADECAP). O evento acontece na terça-feira, 28, das 9h às 14h, no Bloemen Park – Sítio Laguna, localizado na Estrada Municipal HBR-155, Cx Postal 180 – Alegre, em Holambra. As inscrições podem ser feitas pelo Link. Mais informações pelo telefone (19) 99351-4772.

A programação envolve painéis e palestras com a presença de representantes do Circuito das Águas Paulista, da Secretaria de Viagens e Turismo do Estado de SP, da Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de SP (APRECESP) e Associação das Prefeituras dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de SP (AMITESP).

LEIA TAMBÉM:

Os temas variam bastante, como por exemplo “Estâncias e municípios de interesse turístico como política de Estado para o turismo”; “O papel das secretarias municipais de turismo e Comtur para o desenvolvimento do turismo”; “Regionalização do turismo e a importância das parcerias da iniciativa pública e privada” e “A importância da instância de governança regional de turismo”.

“Esse evento é de grande importância para o desenvolvimento do turismo na região do Circuito das Águas Paulista. Prefeitos, secretários, diretores de turismo, membros do Comtur, empresários e pessoas interessadas no assunto estarão presentes e comprometidas com a união e colaboração para impulsionar o turismo na região”, destaca o gerente regional do Sebrae-SP, Nilcio Freitas.

Este encontro é o primeiro de uma série que vai percorrer todas as nove cidades do circuito, o que reforça a mensagem de que a força do turismo regional está na união dos municípios. A região do Circuito das Águas Paulista é conhecida por sua beleza natural, cidades encantadoras e rica cultura nos municípios de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro.

