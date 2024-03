Campinas recebe evento que busca recrutar candidatos para trabalho e estudo no Canadá

Mais de 200 vagas foram anunciadas para brasileiros. Inscrições para o evento são limitadas e devem ser feitas online

No próximo dia 27 de março, quarta-feira, o escritório do Quebec em São Paulo promove na CEPROCAMP, em Campinas, a palestra “More e Trabalhe no Québec”. Na ocasião, representantes do governo do Quebec apresentarão os detalhes sobre as mais de 200 vagas disponíveis aos brasileiros na província canadense.

O foco da palestra é informar sobre o processo de recrutamento, as oportunidades de trabalho e estudos disponíveis e tirar todas as dúvidas a respeito do mercado de trabalho da região, além de abordar questões sobre visto e currículo. As vagas para o evento são limitadas e os interessados devem se inscrever gratuitamente pelo link.

Saiba mais sobre as Journées Québec BRÉSIL

A iniciativa Jounées QuébecBRÉSIL visa recrutar brasileiros para trabalhar na província do Quebec, no Canadá. Neste ano, 18 empresas quebequenses oferecerão mais de 200 vagas nos setores alimentício, de engenharia, industrial, manufatura, saúde, serviços sociais e tecnologia da informação.

A edição 2024 também possibilitará que estudantes brasileiros interessados em fazer formações técnicas e de nível superior no Quebec encontrem instituições de ensino da região, esclareçam suas dúvidas e aprendam como é o processo para solicitar uma autorização de estudos.

É importante que os interessados se atentem às exigências das vagas oferecidas, entre elas a necessidade de diploma técnico ou universitário na área da vaga desejada, experiência profissional no setor e nível de francês proporcional à oportunidade em questão. Desde 2011, mais de 600 brasileiros já foram contratados por empresas do Quebec.

Para mais informações e inscrições, acesse o link.

