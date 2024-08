Campinas promovem atividades culturais gratuitas em agosto

Por meio de parceria com o SISEM-SP, as atividades são abertas ao público e acontecem na sede da Prefeitura Municipal de Campinas

No dia 19 de agosto, o Paço das Artes e o SISEM-SP, instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, realizam duas atividades gratuitas, por meio da programação Conexões Museus SP. A programação acontece em parceria com o Museu de Arte Contemporânea de Campinas – MACC e traz uma palestra sobre acervo e documentação, pela manhã, e uma vivência com a equipe do Núcleo Educativo do Paço das Artes, à tarde. Ambas as atividades são gratuitas, mediante inscrição prévia, e acontecem na sede da Prefeitura de Campinas.

Programa conexões museus SP – 19 de agosto, sábado

9h | Palestra – Obras de arte contemporânea: Documentação, registro de memória

A palestra presencial, realizada em parceria com o SISEM SP (Sistema Estadual de Museus de São Paulo), e ministrada pela Coordenadora de Acervos Patricia Lira, apresentará as particularidades da documentação museológica de obras de arte contemporânea. A palestra partirá dos processos e conceitos clássicos da documentação museológica e refletirá sobre como esses processos se alteram ou se mantém quando aplicados às obras de arte contemporânea. Como estudo de caso, será apresentada a base de dados desenvolvida para o registro do acervo do Paço das Artes. Ao final da apresentação os participantes serão convidados a comentar sobre suas experiências e impressões, bem como a apresentarem suas dúvidas.

Sobre a palestrante – Patricia Lira é coordenadora de acervos do MIS e Paço das Artes. É Mestre em Ciência da Informação pela ECA-USP, Especialista em Gestão Arquivística pela FESP-SP e Bacharel em História pela FFLCH-USP.

13h30 | Compartilhamento de Experiências com o Núcleo Educativo do Paço das Artes

Durante o encontro, o Núcleo Educativo do Paço das Artes irá compartilhar experiências e rotinas de trabalho em um museu de arte contemporânea. Falará também sobre os programas, projetos e ações que compõem o trabalho da equipe como atendimento de público escolar, formação de professores e produção de materiais de apoio para exposições

A programação é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo e Paço das Artes, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O Paço das Artes tem patrocínio institucional da Livelo, B3, John Deere, NTT Data, Vivo, TozziniFreire Advogados, Grupo Comolatti e Sabesp e apoio institucional das empresas Grupo Travelex Confidence, PWC, Colégio Albert Sabin, Unipar e Telium. O apoio operacional é da Kaspersky, Pestana Hotel Group, Quality Faria Lima, Hilton Garden Inn São Paulo Rebouças, Renaissance São Paulo Hotel, illycaffè, Sorvetes Los Los, Busca Vida, NaNaYa Food Store e Água Mineral São Lourenço.

