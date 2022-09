Assistência Social e Conselho da Pessoa idosa promovem palestras sobre alzheimer

A Secretaria de Assistência Social de Jaguariúna, em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, está promovendo palestras sobre o Dia Mundial do Alzheimer, visando a conscientização e desafios do estigma que cerca a doença. As palestras têm sido ministradas pela doutora Jessyka Bram, gerontóloga especialista em reabilitação cognitiva para adultos e idosos.

A série de palestras teve início no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Cruzeiro do Sul, na sexta-feira, 16, com uma roda de conversa com o público do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e também com os familiares e cuidadores de idosos.

Na quarta-feira, 21, às 9h, a palestra será aberta ao público, e ocorrerá no CRAS Nassif que, provisoriamente, encontra- se alocado no Centro Dia do Idoso, que fica na Rua Franco, 497, no Jardim Zeni.

LEIA TAMBÉM:

Já no dia 22 de setembro a palestra ocorrerá no CRAS Florianópolis, às 14h, na Rua Ormádio Pinola Filho, 396, no Parque Florianópolis.

CONSCIENTIZAÇÃO

No Brasil, o dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer e foi instituída pela Lei nº 11.736/2008.

A doença, descrita pela primeira vez em 1906 pelo psiquiatra alemão Aloysius Alzheimer (1864-1915), se apresenta como demência ou perda de funções cognitivas (memória, orientação, atenção e linguagem), causada pela morte de células cerebrais. Quando diagnosticada no início, é possível retardar o seu avanço e ter mais controle sobre os sintomas, garantindo melhor qualidade de vida ao paciente e à família.

A doença é caracterizada pela piora progressiva dos sintomas, entretanto, muitos pacientes podem apresentar períodos de maior estabilidade. A evolução dos sintomas da Doença de Alzheimer pode ser dividida em três fases: leve, moderada e grave.

As pesquisas têm progredido na compreensão dos mecanismos que causam a doença e no desenvolvimento de drogas para o seu tratamento, cujos objetivos são aliviar os sintomas existentes, estabilizando-os ou, ao menos, permitindo que boa parte dos pacientes tenha uma progressão mais lenta da doença.

“É importante ressaltar que o estilo de vida é muito importante para prevenir o Alzheimer. Quanto mais cedo houver uma mudança de hábitos, mais fácil minimizar o problema”, explica Jessyka Bram.

DICAS PARA PREVENIR O ALZHEIMER:

– Estímulo ao cérebro: mantenha o cérebro ativo aprendendo algo novo

– Exercitar-se: 30 minutos de atividade física de três a cinco vezes por semana.

– Ter uma alimentação saudável e balanceada

– Controlar o diabetes e a pressão arterial

– Expor-se ao sol ou tomar suplementar com Vitamina D

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui