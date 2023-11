Arte, luzes e emoção marcam o primeiro fim de semana do Natal Mágico de Holambra 

O primeiro fim de semana do Natal Mágico de Holambra, evento promovido pela Prefeitura, contou com um espetáculo de luzes, decorações, Papai Noel e sua turma, paradas natalinas e atrações musicais que emocionaram crianças e adultos.

A festa teve início no sábado, 25, com a Parada de Natal – desfile de carros alegóricos, enfeites, flores e personagens, que deixou a Praça do Bento, em frente ao Paço Municipal, rumo à Praça dos Pioneiros, onde uma solenidade, que contou com a presença do prefeito Fernando Capato, do vice-prefeito Miguel Esperança e de vereadores, marcou a abertura oficial do evento. Papai Noel, a estrela da festa, recebeu a chave da cidade. Em seguida, foi realizada a apresentação do cantor Hamilton Aragon e do Trio de Cordas.

No domingo, 26, fizeram parte da programação a Parada de Natal e apresentações do pianista Carlos Frederico Garutti e de Carol Marques, cover da cantora britânica Adele. A assistente administrativa Paula Medeiros Ribeiro participou do evento no sábado e no domingo com a família e se emocionou. “Achei muita bonita a decoração e a iluminação. A Praça dos Pioneiros, especialmente, está linda”, contou.

A guia de turismo e moradora do bairro Imigrantes, Rita Gonçalves, esteve na festa com o filho e o marido. “Estava tudo muito bonito e organizado. A Fanfarra Amigos de Holambra deu um show, atraiu várias pessoas e animou todo o desfile. O Papai Noel é muito simpático e carismático. Que energia boa”, disse ela, que também esteve no Natal de Holambra, promovido pela iniciativa privada. “Poder participar da festa organizada pela Expoflora foi uma experiência muito legal. A decoração está bem bonita. O mini sítio é uma atração bacana para as crianças menores. Ser moradora da cidade e poder entrar com o Cartão Cidadão, de graça, é muito bom”, celebrou.

O evento segue até o dia 23 de dezembro e, para esta semana, além das Paradas de Natal, que ocorrerão sempre aos sábados e domingos, e do grande espetáculo de luzes e decoração, estão previstas apresentações musicais e de dança (confira abaixo a programação). Todas as atividades são gratuitas.

Além das atrações no palco da Praça dos Pioneiros, locais como o Deck do Amor, a Praça dos Coqueiros e a Praça do Divino Espírito Santo receberam diversas peças decorativas. O portal principal conta com uma árvore de Natal de 15 metros de altura e, a Torre do Relógio, na Avenida das Dálias, tem iluminação especial. A decoração da cidade possui ainda mais de 100 quilômetros de cordões de LED e 4 mil unidades de cascatas de luz instalados em troncos e galhos de árvores da região central.

Natal de Holambra

Além da festividade natalina desenvolvida pela Prefeitura, a cidade conta com a segunda edição do Natal de Holambra – evento promovido pela iniciativa privada no Parque da Expoflora. Moradores da cidade, mediante apresentação do Cartão Cidadão válido e emitido até 31 de outubro, têm direito a uma entrada gratuita por dia. Menores de 15 anos só terão acesso ao local acompanhados dos pais ou responsáveis. Somadas, as iniciativas devem transformar a Capital Nacional das Flores em um dos destinos natalinos mais concorridos de São Paulo.

