Aparelho de ressonância magnética do Hospital de Jaguariúna realiza quase 2 mil exames em um ano de operação

Michele Bibiano é uma mãe apaixonada, uma profissional dedicada e uma mulher que sabe onde quer chegar

Dizem que o dinheiro move o mundo! Mas será que existe algo mais importante para alguém do que o amor de mãe? A maternidade traz uma força poderosa e, sim, uma mãe move mares e montanhas pelo filho.

Exemplo desta força natural é Michele Bibiano dos Santos. “Eu movo o mundo. Eu passo por cima de quem for. Encaro, enfrento, perco o medo e vou! Sentimento de mãe é doido, é um amor sem fim, cansativo às vezes, mas é único”, expressa.

Michele tem três grandes amores. Teve seu primeiro filho, Vinicius, aos 17 anos. “O primeiro filho. O primeiro neto. O primeiro sobrinho. Então imagina né?!? Nossa família se encheu de amor”, recorda. E naquele momento Bibiana entendeu que não poderia mais “brincar de casinha”. Amadureci e se tornou mãe, leoa, forte, resistente, mulher.

“Deixei medos e traumas de lado e encarei a vida. Por ele e por mim. Logo veio Pedro. E aí minha força só multiplicou”, fala sobre seu segundo filho.

Michele não só teve seu primeiro filho com pouca idade, mas também constituiu uma família muito cedo. É casada com Lucas e teve mais um bebê, o Arthur.

“Eu sei que posso ter mil defeitos. Inúmeros! Até mesmo como mãe. Falhei demais e falho muito, mas não desisto nunca. Nunca. Por eles eu dou a minha vida”, diz Michele.

Mas, em meio ao seu papel de mãe, Michele continuou trabalhando e estudando. Nunca deixou seu profissional de lado, mostrando mais uma vez a força de uma mãe, que se formou em Administração de Empresas e segue se atualizando em cursos, na maioria online, para otimizar o tempo e estar presente em casa.

Hoje ela trabalha como Assistente Financeiro. “Uma área que aprendi a amar com meu antigo gestor, Sr Rimon. Eu já atuava na área, mas não tinha tanto amor assim, mas ele me deu uma grande oportunidade na empresa e eu abracei com muito carinho e como disse, peguei muito amor”, conta.

As coisas nunca foram fáceis, mas a vida que leva é a sua melhor escolha. “Eu sempre busco ser uma mãe presente e deixar o meu melhor exemplo pra eles três”, diz.

Modelo plus size

Michele também é modelo plus size. Fotografa desde 2015. Em Jaguariúna só fotografava para a loja da sua irmã, Denise Bibiano. “Fazia mais trabalhos em São Paulo, mas parei por um tempo e logo veio a pandemia e foi assim que comecei a brincar bastante com vídeos na internet, onde ganhei bastante seguidores tanto no Instagram, quanto no Tik Tok”, conta.

Em 2021 a modelo recebeu um convite para fazer parte de uma agência de modelos em Mogi Guaçu, mas não tinha o valor para investir, então desistir. Meses depois a dona dessa agência ligou para Michele e a convidou para participar do concurso de Miss Plus SP.

“Como na nossa cidade não tem esse evento de Miss, ela me inscreveu pela agência dela como Miss Plus Jaguariúna para que eu pudesse representar nossa cidade e concorrer ao Miss Estado de SP e conheci um mundo lindo. O mundo da passarela”.

Mãe, modelo e miss: a força da mulher em tudo que se propõe a fazer

Michele nunca tinha participado de eventos como esses, pois só fotografava. Se encantou. Ela afirma que Jaguariúna perde muito por não ter eventos como esses. “As cidades que participam envolvem prefeituras que investem nisso. As meninas são aclamadas pelo prefeito, no gabinete! Saem no jornal da cidade. São tratadas como miss real mesmo! É lindo! Mas aqui, zero valor”, lamenta.

E se dedicando cada dia mais, buscando parcerias na cidade e fora, segue participando dos concursos de beleza. Inclusive, carrega a faixa de Miss Plus Size do Estado de São Paulo 2022, Miss Plus Size Jaguariúna 2022. Esta conquista lhe deu a oportunidade de concorrer ao Miss Brasil em fevereiro de 2023.

Como os concursos são em outras cidades, Michele precisa custear muitas coisas também. Os parceiros ajudam, mas ela também já fez “bicos” em lanchonete e se dedica para realizar seus sonhos. “Algo que eu até agora não consigo explicar, mas que com a ajuda dos meus eu posso afirmar que eu consegui”.

