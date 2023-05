Anota na agenda: Sábado tem baile na Estação de Guedes

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou nesta terça-feira, 16, a distribuição dos Kits de material escolar para o ano letivo. Segundo a Secretaria, são cinco tipos de kits para os cerca de 10 mil alunos da rede municipal de ensino.

Os conjuntos de material escolar foram assim distribuídos: kit para alunos da Educação infantil (EMEIs), kit para alunos dos centros de educação infantil (CEIs), kit para alunos do 1º ao 2º ano do Ensino Fundamental, kit para alunos do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental e kit para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

LEIA TAMBÉM:

Os pais ou responsáveis podem retirar os kits diretamente nas unidades de ensino onde as crianças estão matriculadas. Os kits são compostos por itens como cadernos, lápis, canetas, borrachas, estojos, pastas, giz de cera, réguas, entre outros.

Segundo a secretária de Educação de Jaguariúna, a iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura com a qualidade do ensino público. “Somos referência em educação na região e no estado não só pela qualidade do nosso ensino, mas também porque cuidamos com muita atenção e carinho de cada detalhe, sempre pensando no melhor para nossos alunos”, diz a secretária de Educação, Cristina Catão.

Confira os itens de cada kit escolar entregue aos alunos:

Maternal dos CEIs

1 caderno de Desenho (96 folhas)

2 apontadores com depósito

2 borrachas branca

1 caixa de canetinha hidrográfica (12 cores)

2 tubos de cola branca (90 grs)

1 caixa de giz de cera (12 cores grande)

2 conjuntos de lápis de cor grandes em resina termoplástica (12 cores)

4 lápis grafite

2 massas para modelar 6 cores (90grs)

1 pincel nº 8

1 tesoura sem ponta

1 pacote de guache (6 cores)

1 embalagem de papelão

Pré-escola

2 borrachas brancas

1 estojo escolar

1 caixa de giz de cera (12 cores grande)

1 caixa de lápis de cor (12 cores)

3 lápis grafite triangular

1 caixa de massa para modelar 12 cores (180grs)

1 tesoura escolar

1 caderno de desenho (96 folhas)

1 apontador com depósito

1 pacote de tinta guache (6 cores)

1 cola branca líquida (110 grs)

1 pasta

1º e 2º anos do ensino fundamental

2 borrachas brancas

3 cadernos brochura (96 folhas)

1 caderno de desenho (96 folhas)

1 lápis de cor (12 cores)

4 lápis grafite triangular nº 2

1 caixa de massa para modelar 12 cores (180grs)

1 tesoura escolar

1 régua 30 cm

1 apontador com depósito

1 pacote de tinta guache (6 cores)

1 caderneta capa dura, espiral (96 folhas)

1 estojo escolar

1 cola branca líquida (110 grs)

1 pasta

1 porta líquido (squeeze) 300 ml

3, 4º e 5º anos do ensino fundamental

2 borrachas brancas

4 cadernos brochura (96 folhas)

1 caderno de desenho (96 folhas)

1 caixa de lápis de cor (12 cores)

4 lápis grafite triangular nº 2

1 cola em bastão (20 gramas)

1 tesoura escolar

1 apontador com depósito

1 régua 30 cm

1 estojo escolar

1 caderneta capa dura, espiral (96 folhas)

1 caneta esferográfica azul

1 caneta esferográfica vermelha

1 pasta

1 porta líquido (squeeze) 300 ml

6º ao 9º anos do ensino fundamental

3 borrachas brancas

1 caderno espiral 10 matérias

1 caderno de desenho (96 folhas)

1 régua 30 cm

3 lápis grafite triangular nº 2

1 estojo escolar

2 canetas esferográficas azuis

1 caneta esferográfica vermelha

1 apontador com depósito

1 tesoura escolar

1 cola em bastão (20 gramas)

1 caderneta capa dura, espiral (96 folhas)

1 pasta

1 porta líquido (squeeze) 300 ml

Prefeitura de Jaguariúna distribui kit escolar para 10 mil alunos

Fotos: Ivair Oliveira

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui