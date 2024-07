André Magalhães assume Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de Jaguariúna

Nesta segunda e terça-feira, dias 08 e 09, as repartições públicas não irão funcionar em razão do ponto facultativo e do feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932. As repartições retomarão na quarta-feira, 10, às 8h.

Os atendimentos feitos pelos serviços essenciais da Prefeitura de Jaguariúna funcionarão em esquema de plantão da seguinte forma:

Defesa civil

Atendimento 24h, com chamadas pelo telefone 199 e (19) 3867-1339;

Centro de operações e inteligência (COI)

Funcionará 24h pelo telefone 153;

Bombeiros

Plantão 24h pelo telefone 193;

Guarda municipal

Plantão 24h pelos telefones 153 e (19) 3837-3936;

Polícia Civil

Plantão 24h. Os atendimentos serão feitos presencialmente ou pelo telefone (19) 3837-1373;

Polícia Militar

Plantão 24h pelo telefone 190;

Serviço de coleta seletiva

A coleta seletiva será realizada normalmente na segunda-feira, 08. Na terça-feira, 09, o serviço não funcionará.

Serviço de água e esgosto

A equipe de manutenção de rede de água e esgoto permanecerá de plantão 24h. Chamadas pelo telefone (19) 97124-1069;

PAT

O atendimento estará suspenso durante o período de recesso, voltando ao normal na quarta-feira, dia 10 de julho.

Unidades de saúde

As UBSs estarão fechadas durante o período de recesso e voltam ao funcionamento normal no dia 10 de julho, quarta-feira. Já a UPA, o serviço de ambulância e o Hospital Municipal Walter Ferrari (maternidade, internações e cirurgias de urgência) seguem funcionando normalmente 24h por dia;

Procon

O atendimento estará suspenso nos dias 08 e 09 de julho, voltado ao normal no dia 10, quarta-feira. Durante esse período a população poderá enviar suas demandas pelo www.prococon.sp.gov.br ou pelo e-mail: [email protected];

Feart

Será realizada na segunda-feira, dia 08, das 09h até as 13h e na terça-feira, dia 09, das 09h até as 15h. Lembrando que nesse mês de julho, a FEART vai funcionar de sexta, das 09h até às 13h, e aos sábados e domingos, das 09h até as 15h.

Maria Fumaça

Na segunda-feira, 08, a Maria Fumaça partirá de Jaguariúna às 10h e no feriado, dia 09, às 10h, 13h e 14h30. Sábado e domingo, as partidas da cidade serão às 10h, 13h e 14h30. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Sympla.

