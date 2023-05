Amadorzão de Jaguariúna tem rodada antecipada para sexta e sábado

A Campanha do Agasalho do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna conta com 20 pontos de coleta de doações. As pessoas podem participar da campanha doando roupas, agasalhos e cobertores a quem mais precisa.

Mais uma vez, várias empresas de Jaguariúna participam da campanha, como supermercados, lojas e indústrias, além de entidades e até condomínios (Veja a relação completa abaixo).

As pessoas também podem fazer as doações diretamente na sede do Fundo Social de Jaguariúna, que fica na Rua Cândido Bueno, 792, no Centro.

No próximo dia 20 de maio, será realizado o “Dia D” da campanha, em parceria com a EPTV, das 9h às 12h, no estacionamento do Centro Cultural, quando a população também poderá participar levando as suas doações.

Segundo o Fundo Social, a Campanha do Agasalho começou em 12 de abril e deverá ser encerrada em 15 de agosto.

Confira os locais de coleta da Campanha:

Fundo Social de Solidariedade

Supermercado Antonelli

Supermercado Spasso Sabores

Supermercado Flex

Loja Gonçalves Presentes

JBS

Takeda

Larondine

Embrapa

Condomínio Quinta das Pitangueiras

Senai

Plásticos Novel

Adata

Pharmainox

Jaguar Plásticos

Parque dos Lagos

Parque José Pires Junior

Parque Santa Maria

Delegacia de Policia

JaguarPrev

Foto: Ivair Oliveira

