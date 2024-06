Vem aí a Hortinov: uma experiência inédita no campo em Holambra

A Prefeitura de Holambra inaugura na próxima semana, na sexta-feira, dia 14 de junho, a base da Guarda Civil Municipal e a Praça Van den Broek, no bairro Imigrantes. A cerimônia, marcada para às 17h30, contará com a presença de autoridades locais, será aberta ao público e terá distribuição de algodão-doce e pipoca para as crianças.

A sede da GCM no bairro mais populoso do município conta com 80m² e contempla sala de atendimento, garagem para viaturas e ambientes para uso interno, como vestiário e cozinha. A obra custou R$570 mil, sendo R$233 mil destinados a Holambra partir de emenda parlamentar do deputado estadual Rafa Zimbaldi, em atenção a solicitação do vereador Eduardo da Silva, o Pernambuco.

“Com esta nova unidade, queremos proporcionar atendimento descentralizado e com maior agilidade no deslocamento das equipes, garantindo mais segurança para quem mora no bairro”, explicou o diretor municipal de Segurança e Trânsito, Antônio Reginaldo de Jesus Beleza Giron.

Já o novo ponto de encontro, passeio e lazer do município, a Praça Van den Broek, possui arquibancada, pergolado, bancos, pisos em bloco intertravado e iluminação ornamental. Um investimento, segundo a diretora municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano e Rural, Yessika Eltink, de R$ 300 mil, sendo R$ 200 mil do Programa Especial de Melhorias do Estado, conquistados em 2021 com apoio do ex-prefeito e então chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Habitação, Fernando Fiori.

“Faço um convite para que a população participe deste momento em que iremos entregar a segunda base da Guarda Civil Municipal de nosso município e de um novo espaço de bem-estar para holambrenses de todas as idades”, disse o prefeito Fernando Capato.

