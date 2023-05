3ª Corrida e Caminhada da APAE acontece neste domingo, 21; Confira como fica o trânsito

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e da Unidade Básica de Saúde (UBS) Roseira de Baixo, realiza nesta quinta-feira, 18, uma ação relativa ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, comemorado neste 18 de maio.

Na Praça Umbelina Bueno, no Centro, teve exposição das produções dos usuários do CAPS e mobilização da população para participação do movimento da luta antimaniomial, das 9h às 11h.

LEIA TAMBÉM:

No Anfiteatro do Campus I do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), das 13h às 16h, haverá uma série de ações, como palestras, exposição e apresentação de vídeo realizado pelos usuários do CAPS de Jaguariúna. Todas as ações são abertas ao público.

O Anfiteatro da UniFAJ fica na Rua Amazonas, 504, no Jardim Dom Bosco. O evento conta com apoio do Grupo UniEduk.

Saúde de Jaguariúna realiza ação do Dia Nacional da Luta Antimanicomial

Fotos: Ivair Oliveira

