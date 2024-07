2º Festival de Ginástica Rítmica reúne alunas do Projeto Campeões no Azulão

Pedra fundamental do Condomínio Residencial Pôr do Sol, com 115 casas populares para baixa renda, foi lançada com a presença de autoridades

Em mais um marco, Jaguariúna recebeu na sexta-feira, 28, pela primeira vez na história um ministro das Cidades, o Jader Filho, para o anúncio duplamente histórico do início das obras de casas populares, ao lado do prefeito Gustavo Reis. O Condomínio Residencial Pôr do Sol terá 115 moradias do Programa Minha Casa, Minha Vida, no bairro Parque Florianópolis.

“É o primeiro empreendimento que se inicia no Brasil, e ao lado do prefeito Gustavo, do deputado Baleia Rossi e Jorge Caruso, me sinto muito honrado de estar aqui neste exemplo de gestão e uma das melhores prefeituras que o MDB tem”, diz Jader Filho.

As obras já estão em andamento com os trabalhos de terraplanagem e demarcações do terreno. O valor total do investimento é de R$21,5 milhões e o prazo para conclusão e entrega das casas é de 18 meses.

LEIA TAMBÉM:

O secretário de Planejamento Urbano, Romulo Vigatto, que à frente de sua secretaria coordenou muita coisa para que esse sonho possível, comenta que desde o início do mandato de Gustavo Reis, em 2017, a meta era mudar a vida das pessoas. “A pauta ‘casas populares’ sempre foi uma bandeira dele [Gustavo], e nós enquanto Secretaria trabalhamos incansavelmente e o prefeito não mediu esforços. Quando vi a posse o Ministro Jader Filho eu vi que estávamos no caminho certo”, comemora.

O prefeito de Jaguariúna comemora com orgulho a conquista. “Estive com o deputado Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB, mais de 20 vezes em Brasília. Em oito anos tivemos diferentes ministros das Cidades e incansavelmente estive lá. Fui incansável naquilo que para mim é o maior patrimônio e o maior programa de governo. E depois de tantas idas e vindas, com este ministro [Jader] conseguimos transformar esse sonho em realidade”.

O projeto de Jaguariúna já estava pronto para ser executado, o que favoreceu a aprovação rápida da proposta junto ao Ministério das Cidades e o início das obras. “Temos o orgulho de ser o primeiro município do Brasil a ter a retomada do programa Minha Casa, Minha Vida, na faixa 1, que é a faixa mais vulnerável da população, que ganha até R$2.640”, diz o prefeito Gustavo.

Jader Filho enalteceu o trabalho de Jaguariúna junto ao ministério. “Aqui foi o melhor projeto do Brasil. A concorrência de vocês era com 5.570 municípios. Jaguariúna pode bater no peito e dizer: ‘nós somos os melhores do Brasil’”, engrandece. Ele também elogiou a localização do empreendimento e chegou a se emocionar ao comentar que estava feliz de estar em Jaguariúna. “Eu vou trazer o presidente Lula para entregar essas casas. Que aqui seja a primeira obra que a gente vai entregar. Vou levar esse dia aqui no meu peito, vou contar aos meus netos que esse foi o dia mais feliz da minha vida”, afirma.

Os 115 imóveis do futuro residencial terão o Selo Casa Azul da Caixa Econômica Federal, instrumento de classificação ASG (Ambiental, Social e Governança) destinado a propostas de empreendimentos habitacionais que adotem soluções eficientes na concepção, execução, uso, ocupação e manutenção das edificações. As casas de Jaguariúna serão sustentáveis, com sistemas de energia fotovoltaica, para uso da energia solar, e de cisternas, para aproveitamento da água da chuva. Serão casas térreas de 54 metros quadrados, com sala, cozinha, banheiros, dois dormitórios, área de serviço e garagem.

Foto – Ivair Oliveira

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui