Prefeitura de Artur Nogueira realiza audiência pública para prestações de contas da Saúde

Audiência é referente às ações do primeiro quadrimestre de 2023, e acontecerá dia 26 de maio, às 18h, na Câmara Municipal

A Prefeitura de Artur Nogueira realizará uma audiência pública, no próximo dia 26 de maio (sexta-feira), onde serão apresentadas as prestações de contas das Metas Fiscais do primeiro quadrimestre de 2023. A reunião acontecerá às 18h, na Câmara Municipal, localizada na Rua dos Expedicionários, nº 467, no Centro.

A audiência irá expor sobre a aplicação dos recursos financeiros feitos pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde. Sendo assim, os presentes poderão ter acesso a todas as informações referentes à movimentação financeira realizada no período, em cumprimento à Lei Complementar nº 141 de 2012, que dispõem sobre os valores a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos do setor.

“Convido todos os interessados para participarem. Acredito ser importantíssimo esse momento para a população e autoridades em geral, visto que precisamos garantir total transparência nos gastos da Saúde”, frisou a secretária de Saúde, Angela Pulz Delgado.

