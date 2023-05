Atletas de base do Projeto Judô de Artur Nogueira conquistam medalha de ouro em campeonato

Open Corinthians de Judô aconteceu neste domingo, 21, e reuniu cerca de 1,3 mil atletas

Atletas do Projeto Judô Esporte Social de Artur Nogueira marcaram presença no Open Corinthians de Judô, neste domingo, 21. Os grandes destaques do torneio foram os professores Lucas Vieira, André Junior e Caroline Keli.

Mais de 1,3 mil judocas do Estado de São Paulo se reuniram no evento chancelado pela Federação Paulista de Judô e realizado no Parque São Jorge, nas dependências do Ginásio Wlamir Marques.

O Projeto Judô é mantido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude.

Orgulho nogueirense

Lucas Vieira venceu as cinco lutas e ficou com o título de campeão da categoria Sênior até 81kg. O mesmo aconteceu com André Junior. Foram quatro lutas, quatro vitórias e a medalha de ouro na categoria Sênior até 90kg.

Caroline Keli venceu todas as lutas até chegar na final. Em uma luta muito disputada, Carol Keli foi superada pela judoca das Forças Aéreas e ficou com a medalha de prata.

“Carol está passando por um processo de retorno às competições e mudança de categoria. Ela fez boas lutas e ficamos felizes com a desenvoltura dela durante o campeonato. Além disso, a atleta está na preparação para o exame de graduação para a tão sonhada faixa preta”, explica o professor Rodolpho Lavoura.

Judô fazendo campeões

Lucas, André e Carol iniciaram como alunos no Projeto Judô Esporte Social nos anos de 2011/12. Hoje, atuam como professores do Projeto e representam Artur Nogueira nas competições.

“Essas medalhas atestam a importância do trabalho realizado a longo prazo no esporte. Temos muito orgulho de contarmos com esses profissionais atuando como professores onde um dia foram alunos”, comenta o secretário de Esporte, Lazer & Juventude, Caio Rodrigues.

Mais uma medalha

Vinicius Mauro também conquistou mais uma medalha de prata para a equipe nogueirense. O jovem de 15 anos chegou à final da categoria sub18 acima de 90kg, mas foi superado pelo atleta de São José dos Campos, ficando com o vice-campeonato.

O evento também marcou o retorno do Professor Leandro Takada atuando como árbitro.

Próximos desafios

Os judocas nogueirenses voltam aos tatames no próximo final de semana: no sábado, 27, o Campeonato Paulista por Faixas, em Itapecerica da Serra; no domingo, 28, o Torneio de Itapira, no Ginásio de Esportes Itapirão.

