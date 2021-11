Artur Nogueira é a 4ª cidade com melhor índice de segurança do Brasil

Caminhão basculante será destinado à secretaria de Agricultura e será usado na manutenção das estradas rurais

A Prefeitura de Artur Nogueira reforçará a frota agrícola do município após ser contemplada com um novo caminhão basculante. A aquisição será possível após liberação de uma emenda parlamentar, intermediada pelo deputado Carlos Sampaio (PSDB), a pedido do vereador Melinho Tagliari (DEM).

A emenda é da importância de R$350 mil, e o município entrará com a contrapartida de R$85 mil, visto que o valor total do caminhão é de R$435 mil. O anúncio da liberação da verba foi feito na tarde desta terça-feira, 23, no Gabinete Municipal, e contou com a presença do prefeito Lucas Sia (PSD), da chefe de Gabinete, Mayra Barbosa, e do tucano, Melinho.

O prefeito estendeu seus agradecimentos a todos os envolvidos em mais essa conquista. “Estamos marcando a Administração por buscar recursos e investir na cidade. Essa parceria entre Executivo e Legislativo nunca deu tão certo como tem dado agora. Meus agradecimentos especiais ao deputado, e ao nobre vereador Melinho que sempre veste a camisa e não mede esforços para nos auxiliar nos projetos de melhorias para a cidade”, pontuou Sia.

VALORIZAÇÃO DOS AGRICULTORES

Após concluída todas as etapas do processo licitatório, o veículo será entregue à secretaria de Agricultura e fortalecerá a frota agrícola do município, cujo maquinário atual não é suficiente para atender todas as demandas. “O caminhão basculante será usado em projetos de melhorias da infraestrutura e logística de produção agrícola, através da manutenção de nossas estradas rurais. Com essa nova aquisição, estamos valorizando nossos agricultores que trabalham no campo, transformam a terra e fortalecem nossa economia”, frisa Sia.

Melinho corrobora a ideia de que a aquisição do veículo fortalecerá as atividades exercidas pela secretaria de Agricultura. “Tenho orgulho de ser reconhecido como nogueirense e um orgulho maior ainda de contribuir para o desenvolvimento da minha cidade. O caminhão basculante será de muita serventia para Artur Nogueira, em especial ao agronegócio – uma das fortalezas que tem auxiliado a cidade na retomada econômica. Melhoraremos as condições de trabalho de nossos produtores rurais e seus familiares, além de trazer qualidade aos pequenos agricultores que residem em zonas rurais”, diz.

O caminhão basculante, também conhecido como caminhão-caçamba, é um tipo específico de caminhão equipado com uma caçamba articulada na parte traseira. O modelo ainda inclui cabine curta, freio a ar com sistema ABS, direção hidráulica e pneus radiais.