Prefeitura de Nova Odessa distribui nesta quinta e sexta-feira 1,2 mil ‘Kits Natureza’ para crianças das creches municipais

Material traz propostas de brincadeiras e interações com a família dos alunos da Rede Municipal

Como forma de superar os desafios que as aulas remotas trouxeram para pais, alunos e educadores, a equipe da Secretaria Municipal de Educação elaborou uma proposta inovadora para contribuir com a qualidade do desenvolvimento das crianças e auxiliar a participação das famílias no processo de aprendizagem. Trata-se do “Kit Natureza”, uma caixa contendo elementos naturais, como pedras, barro, terra, sementes, entre outros itens, que será enviado para a casa das crianças para que elas possam brincar e explorar o mundo.

A entrega acontece nesta quinta-feira, 17, nos berçários, e no dia 18 nos maternais, abrangendo 1.202 crianças de 0 a 3 anos matriculadas na Rede Municipal. O uso dos materiais será dirigido pelas educadoras da Educação Infantil através de mensagens em grupos no WhatsApp para a apresentarão de propostas de brincadeiras e interações com a família. Ao longo dos próximos meses, novos kits serão planejados com diferentes materiais e propostas de aprendizagem.

Os “kits” foram viabilizados por uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria do Meio Ambiente, o que possibilitou a utilização de itens de poda de árvores para serem transformados em materiais de desenvolvimento.

“É muito importante que as crianças, desde cedo, aprendam com seus pais e seus educadores a respeitar e a valorizar a natureza e o meio ambiente. O amor pela natureza as levará a amar e apreciar o mundo natural e a atuar em relação a esses sentimentos, contribuindo para o seu cuidado e preservação”, observou a diretora da Educação Infantil do município Luciana Negrison.

De acordo com a coordenadora pedagógica da Educação Infantil de Nova Odessa Maiza Passoni, o “Kit Natureza” tem como premissa um dos direitos constitucionais da criança, que é o direito ao brincar, e foi elaborado a partir dos pressupostos teóricos do “brincar heurístico”, um conceito cunhado por Elinor Goldschmied (2006).

“O ‘brincar heurístico’ propõe brincadeiras com objetos não estruturados e que não são brinquedos comercializados, possibilitando a investigação, a manipulação, a exploração e as descobertas pela criança”, explicou a educadora responsável pela pesquisa das referências teóricas que basearam a iniciativa.

A diretora Luciana também relacionou outros benefícios que as brincadeiras com elementos da natureza propiciam “Num momento em que as tecnologias se fazem tão presente, propomos uma conexão com o simples e o natural. O ‘Kit Natureza’ convida as crianças a brincar, desenvolvendo suas habilidades, seus sentidos e toda potência de vida. Desta forma, a conexão da criança com sua essência, a construção da noção de pertencimento, além da criatividade e autonomia se tornam ações possíveis desde a primeiríssima infância”, avalia.

A educadora também aponta a oportunidade que o kit proporciona para a criança e a família brincarem juntas. “Esperamos que este seja um momento de envolvimento e aproximação. Basta deixar a criança guiar a brincadeira. Elas estão prontas para nos ensinar a percorrer os caminhos imaginativos da infância e de encantamento com a vida”, conclui.

A proposta do “brincar heurístico” começou a ser trabalhadas nas creches desde o início do ano letivo e já contou com a distribuição de outros kits nos 14 Centros Municipais e Educação Infantil (CMEIs) da cidade.