4ª etapa da Copa F-Racers de Kart em Paulínia é noturna

A prova será realizada nesta sexta-feira, 18, no Kartódromo Internacional San Marino, com ação de arrecadação de alimentos destinados à alguma comunidade carente da região

A quarta etapa da Copa F-Racers de Kart 2021 reunirá os cerca de 70 pilotos participantes no período noturno, nesta sexta-feira, 18, no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia. As provas começam a partir das 17h, com a categoria Cadete, e serão transmitidas ao vivo pelo canal do campeonato no YouTube (Youtube F-Racers). Na sequência, acontecem as disputadas das categorias F4 Jr, 125cc e F400. Quem gosta de automobilismo pode assistir a corrida, pois a entrada é gratuita. Basta seguir os protocolos de segurança, com o uso de máscara e a manutenção do distanciamento social.

A organização do evento também encabeçou uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis junto aos pilotos, desde o início do mês, e as doações serão recebidas no decorrer da quarta etapa. Todo o montante arrecadado será destinado a alguma comunidade carente da região, a ser definida após o evento.

Os horários das provas foram definidos de modo a se evitar aglomerações nas dependências do kartódromo, sobretudo nos boxes, como já vem ocorrendo desde o início da pandemia de Covid-19. Os pilotos menores de idade poderão estar acompanhados por apenas um responsável, e todos devem usar máscaras.

Mais sobre o campeonato e como participar

A Copa F-Racers se destaca no Estado por oferecer baixo custo com padrão de competição oficial. Os valores variam de R$ 267,00 a R$ 560,00 mensais, conforme a categoria, e incluem locação de motor e combustível monitorado. As provas são distribuídas em 10 etapas, entre os meses de fevereiro e novembro.

As vistorias dos karts e do combustível são realizadas por comissários técnicos especializados e, além da transmissão ao vivo, cada etapa conta com divulgação à imprensa, cobertura com fotógrafos profissionais e premiação aos cinco primeiros colocados. Ao final da competição, haverá sorteio de brindes aos participantes, incluindo um motor F400 e um outro de 5,5cv.

Os interessados em participar podem se comunicar diretamente com o diretor da F4 Racers Motorsports, Arthur Guimarães, organizadora do campeonato, pelo (19) 99925-2409. A competição conta com o apoio da Track&Field, HB Óculos, F4Racers Motorsports, DMD Solutions, Jundiá Sorvetes, Massas Chef e Figueiredo e Ferreira Advogados.