Prefeito de Holambra busca investimentos para infraestrutura esportiva junto ao Estado

A grade curricular das escolas da rede municipal de Holambra contém duas disciplinas incomuns a várias outras escolas públicas de ensino fundamental em todo o Brasil: turismo e inglês. Elas revelam o pioneirismo e o compromisso do Departamento Municipal de Educação holambrense em diversificar conteúdos, especialmente relacionados com as aptidões naturais de Holambra, destino turístico cada vez mais presente no cenário nacional e que sedia importantes empresas internacionais.

As aulas de turismo são ministradas a todos os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II e abordam temas como hotelaria e gastronomia, além de estudar características turísticas locais, estaduais e do país. Já as aulas de inglês acompanham alunos nos níveis 1 e 2 da Educação Infantil, do 1° ao 5° ano do Ensino fundamental I e do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental II, proporcionando aprendizado contínuo da língua estrangeira.

O diretor municipal de Educação, Alexandre Moreira, contextualizou esse pioneirismo ante recente iniciativa do Governo do Estado, que no dia 25 de maio divulgou a implantação das duas disciplinas através do Inova Educação, programa voltado ao Ensino Fundamental e Médio. “No momento em que o governo estadual anuncia a inclusão de turismo e inglês no próximo semestre através do Inova, observamos com orgulho que Holambra já oferece ambas as matérias a seus estudantes”, explica o diretor.

Para o prefeito Fernando Capato, o fato demonstra a solidez da gestão escolar de Holambra. “É com esse espírito que estamos trabalhando. Inovação é um compromisso chave na educação, devemos buscá-la permanentemente para que nossos alunos ampliem seus horizontes e tenham acesso a conhecimentos que colaborem com seu desenvolvimento pessoal e profissional”, afirma o prefeito.