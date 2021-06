Prefeito de Holambra retoma pleito pela duplicação da Rodovia SP-107

Evolução é atribuída ao fato de o setor estar mais preparado para atuar no cenário de crise provocado pela pandemia. Serviços e acessórios ligados a floricultura também devem crescer no período

Como foi inaugurado em setembro de 2019, o Ceaflor ainda não experimentou viver o Dia dos Namorados sem os efeitos da pandemia. Mesmo nesses tempos difíceis, a previsão este ano é ampliar o volume de vendas de flores, plantas e acessórios entre 8% e 10% em relação à mesma data no ano passado. A diferença em relação a 2020 é que os produtores e lojistas, juntamente com os distribuidores e varejistas de todo o país, estão mais preparados para atuar neste cenário de crise, incrementando os serviços de delivery e as vendas online, considerando o fato de muitas cidades estarem com o comércio funcionando com horários restritivos.

O Dia dos Namorados é uma data que tradicionalmente movimenta também o setor de serviços e de acessórios ligados à floricultura, tanto na confecção de buquês e arranjos, como também nos sistemas de delivery. “Os acessórios e os serviços agregam valor aos presentes dos namorados e não é preciso gastar muito com isso, pois a criatividade dos profissionais supera todas as limitações de orçamento”, comenta o presidente do Ceaflor, Antonio Carlos Rodrigues.

Entre os produtos mais vendidos, as clássicas rosas vermelhas continuam sendo as preferidas dos apaixonados, mas como a maior parte delas é importada e cotadas em dólar, o preço acaba sendo um obstáculo, mas que, ao mesmo tempo, abre espaço também para as rosas nacionais de todas as cores. “O Brasil vem conquistando seu espaço da produção das rosas, o que tem ampliado o mix de produtos ofertados, viabilizando, assim, o preço ao consumidor”, complementa Rodrigues. Entre os vasos, as orquídeas, em cores e variedades diversas, são o produto carro-chefe, mas há outras opções como as Petúnias, por exemplo. Para quem quer aliar preço, beleza e durabilidade num só presente, as suculentas são uma opção interessante. Com o apoio de acessórios, como cachepôs, cestas e mimos com “recados” carinhosos, certamente emocionam a pessoa presenteada.

CAMPANHA

Para inspirar os casais de todas as idades e movimentar o mercado de flores e plantas em todo o país neste Dia dos Namorados, o Ceaflor preparou uma campanha de comunicação e fez uma live no Instagram com a florista Stans Scheltinga, que preparou diversas sugestões de confecção de arranjos e buquês para presentear na data. A live foi um sucesso e está disponível no IGTV (@ceaflor) para quem não teve oportunidade de participar.

Também está sendo veiculada uma campanha nas redes sociais para celebrar o amor em suas diferentes formas, com peças que destacam a flor como melhor presente para essa data tão especial para os mais diferentes casais. Foram criados diversos slogans que valorizam esse momento: O Amor é feito de detalhes. As flores também; O amor encanta. As flores também; O amor é colorido. As flores também; O amor alegra. As flores também; O amor é cuidado. As flores também; O amor desperta sorrisos. As flores também; O amor ensina. As flores também.

SOBRE O CEAFLOR

O Ceaflor é um grande mercado de flores, plantas e acessórios para floricultura, paisagismo e decoração que reúne 350 empresas e atende todo o país. Localizado no Circuito das Flores, na região de Holambra (SP), foi inaugurado em setembro de 2019 e em 2020 já deu início a um processo de ampliação para atender à demanda do setor e de novas empresas interessadas em se instalar ali. No Dia das Mães de 2021 já inaugurou parte da nova estrutura (cerca da 20% do total da obra), acrescentando um novo píer com mais vagas para carregamento de carga e 200 novas vagas de estacionamento para os clientes.

O Ceaflor está instalado na Rodovia Prefeito Aziz Lian, via que dá acesso a Holambra a partir da Rodovia Campinas-Mogi-Mirim (SP 340).