Holambra adota restrições a transportes turísticos e exige cadastro prévio para excursões na pandemia da Covid-19

O prefeito de Holambra, Fernando Capato, retomou nesta quinta-feira, 10, pleitos ao Governo do Estado para duplicação da Rodovia SP-107. O pedido foi entregue ao secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e ao secretário executivo de Logística e Transportes, Edson Caram, durante evento realizado em Mogi Guaçu com a presença do governador João Dória.

O encontro marcou anúncio de investimentos do Governo Paulista na região para melhorias em estradas por meio do Programa Novas Vicinais – entre elas, a SP-177, que liga Guaçu a Itapira. De acordo com Capato, o pacote de recursos previstos para obras desta natureza representa uma oportunidade de avanço na discussão voltada à ampliação da rodovia que liga as cidades de Santo Antonio de Posse, Jaguariúna, Holambra e Artur Nogueira.

“A SP-107 recebe diariamente milhares de veículos, é um importante corredor de ligação do interior a rodovias de acesso à capital, bem como de escoamento da produção agrícola e de deslocamento de cidadãos que vivem rotina metropolitana, residindo em um município, trabalhando e fazendo compras em outros próximos”, destaca o prefeito.

Segundo ele, a duplicação da rodovia é uma demanda antiga das cidades da região e é essencial para a redução da incidência de acidentes decorrentes do expressivo fluxo de veículos. “Tivemos a chance, durante o evento, de conversar sobre o tema com lideranças do Estado. Vamos insistir nesta agenda a fim de viabilizarmos essa obra tão importante para todos nós”, disse.