“Operação Casa Limpa” do Ipem-SP analisa produtos de limpeza em laboratório

Editais da Fapesc são direcionados para doutores com no mínimo, cinco anos de formação

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc), lançou o Programa de Atração de Talentos, com R$21,6 milhões em editais de bolsas voltados para o desenvolvimento da pesquisa em instituições de ensino superior (IES) e em empresas. Juntos, os dois editais oferecem 90 vagas para doutores. Os profissionais selecionados receberão bolsa de R$ 10 mil mensais para desenvolver projetos de pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação.

O presidente da Fapesc, Fábio Wagner Pinto, reforça que, por meio do Programa de Atração de Talentos, o Governo do Estado quer trazer esses profissionais qualificados para colaborarem com o desenvolvimento científico e tecnológico catarinense. “Com o edital 42, queremos um aumento da produção científica, com profissionais que venham para produzir paper, artigos e tecnologias, contribuindo com o desenvolvimento dos nossos centros de ensino e pesquisa. Já o 43 tem o mesmo nível de perfil de profissional, mas está voltado ao desenvolvimento de produtos e tecnologia dentro de empresas. Os dois editais estão alinhados à visão do governador Jorginho Mello, que é a aproximar a ciência, a tecnologia e a inovação das pessoas e fazer disso um diferencial de Santa Catarina”, afirma o presidente da Fapesc.

A diretora de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fapesc, Valeska Tratsk, pontua a importância do inédito Programa de Atração de Talentos, para a melhoria da competitividade da pesquisa desenvolvida no estado, tanto acadêmica, quanto aplicada. “Os editais querem aumentar a presença de pesquisadores e especialistas sênior em diversas áreas do conhecimento com o objetivo de aumentar a competitividade da pesquisa desenvolvida no estado e da indústria catarinense. Esperamos muitas inscrições nestes editais e que ao final das bolsas, esses doutores sejam incorporados no contexto do trabalho em Santa Catarina”, reforça Valeska.

Tanto para o edital 42/2024 (bolsas para o desenvolvimento de pesquisas em IES) quanto para o edital 43/2024 (bolsas para o desenvolvimento de pesquisa em empresas), é necessário que o candidato tenha concluído o doutorado há, no mínimo, cinco anos. As bolsas dos editais se enquadram na categoria Especialista Visitante da Política de Bolsas da Fapesc.

Cada doutor poderá enviar uma proposta por edital, que deve estar alinhada ao desenvolvimento de projetos de pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação nas áreas de Ciências Exatas e da Terra e Engenharias.

O prazo para submissão dos projetos nos editais 42/2024 e 43/2024 encerra às 18 horas do dia 15 de agosto. Os doutores selecionados vão desenvolver as atividades nas IES ou em empresas durante 12 meses, podendo a bolsa ser prorrogada por mais 12 meses.

Acesse o edital 42/2024 – Programa Atração Talentos SC para IES

https://fapesc.sc.gov.br/edital-de-chamada-publica-fapesc-no-42-2024-programa-atracao-talentos-sc-para-ies/

Acesse o edital 43/2024 – Programa Atração Talentos SC para Empresas

https://fapesc.sc.gov.br/edital-de-chamada-publica-fapesc-no-43-2024-programa-atracao-talentos-sc-para-empresas/

