Empossado o novo Conselho Municipal de Política Cultural de Pedreira

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Pedreira inicia nesta sexta-feira, 25, um novo sistema de imunização contra a Covid-19 em pessoas a partir dos 43 anos, com a realização de “Drive Thru” no Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini, das 8h às 15h, e Postos de Saúde aplicando a vacina das 16h às 19h, sem agendamento prévio.

A imunização é voltada para pessoas dos 43 aos 49 anos, com os seguintes Postos de Saúde atendendo das 16h às 19h: Unidade de Saúde da Vila Canesso, atendendo os moradores assistidos pelos Postos de Saúde da Vila São José e Jardim Santa Clara; Central Municipal de Saúde, atendendo a população assistida pelos Postos de Saúde do Barbim, Vila Santo Antonio, Jardim Andrade e Centro; Unidade de Saúde Águas de Março, atendendo os assistidos pelos Postos de Saúde do Jardim Marajoara e Jardim Triunfo.

No sábado, 26, também haverá “Drive Thru” nas dependências do Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini, das 8h às 15h30. “No Drive Thru as pessoas devem comparecer munidas de RG, CPF e Comprovantede Residência para tomarem a vacina contra a Covid-19, lembrando que não é necessário efetuar o agendamento”, destaca a secretária de Saúde, Ana Lúcia Nieri Goulart.

A Central Municipal de Saúde estará funcionando no sábado, 26, das 8h às 15h, para aplicar a vacina contra o coronavírus em gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades e segunda dose já programadas, além da vacinação contra a Gripe Influenza em pessoas com mais de 60 anos, professores das redes pública e privada, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhadores da saúde, indígenas, pessoas com comorbidades e com deficiência física, auditiva, visual, intelectual, mental e múltipla, caminhoneiros, trabalhadores portuários e de transporte coletivo, profissionais das forças armadas, de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e jovens

e adolescentes sob medidas socioeducativas.